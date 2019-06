Mesajul superb transmis de capitanul nationalei de tineret a Romaniei dupa eliminarea de la Campionatul European

Ziare.

Portarul celor de la Inter Milano nu si-a ascuns dezamagirea fata de eliminarea suferita in fata Germaniei, insa a dat asigurari ca el si colegii sai vor mai avea turnee la fel de bune, promitand suporterilor ca drumul nu s-a incheiat acum."Nu s-a terminat cum ne-am dorit, am fi vrut mai mult, adica totul pentru ca asa suntem noi. Atat s-a putut, din pacate. Eu sunt sigur ca vom mai trai astfel de veri, vom lupta si ne vom bucura din nou impreuna.Cu ce ramanem dupa acest turneu? Cu mandria ca v-am avut alaturi de noi si ca impreuna ne-am simtit invincibili. Am privit fiecare adversar in ochi cu mandrie, i-am aratat ca nu ne temem, l-am facut sa simta ca Romania e puternica! Am spus la inceput ca Romania va uimi la acest turneu. Asa a fost, dar am realizat asta impreuna. Atunci cand am simtit ca nu mai putem, am primit energie de la voi. Am jucat toate meciurile cu inima! Ne-ati facut sa ne simtim eroi, dar nu stiti ca fiecare dintre voi a fost un erou pentru noi.Un capitol din cartea de istorie s-a incheiat azi, dar urmeaza altul si apoi altul. Nu ne vom opri aici, va promitem asta! Suntem Romania si nu exista adversar mai mare decat visul nostru: dorinta de a face performanta! Aveti incredere!HAI ROMANIA!"Mesajul lui Radu s-a viralizat rapid, ajungand la zeci de mii de aprecieri si la mii de distribuiri.Nationala de tineret a Romaniei a parasit Campionatul European in faza semifinalelor, dupa o infrangere dramatica suferita in fata detinatoarei titlului, Germania.Nemtii s-au impus cu 4-2 dupa ce "tricolorii" au condus cu 2-1, golurile victoriei venind pe final de partida, cand jucatorii nostri au parut epuizati din punct de vedere fizic.Romania ramane cu cea mai buna performanta din istoria sa la un Campionat European de tineret, dar si cu o calificare meritata la Jocurile Olimpice de la Tokio, unde Radu si colegii sai promit sa faca un nou turneu mare.M.D.