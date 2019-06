Mirel Radoi a stabilit primul "11" al Romaniei pentru meciul cu Croatia: Cum arata cotele la pariuri si cine va televiza partida

Ziare.

Selectionerul Mirel Radoi s-a decis asupra jucatorilor cu care va incepe meciul cu Croatia, teoretic cel mai usor pe care il vom avea la acest turneu final.Potrivit Gazeta Sporturilor , Radoi avea o singura dilema, titularul din banda stanga a fazei ofensive. In cele din urma, va miza pe Florinel Coman si nu pe Andrei Ivan.Radu (Genoa) - Manea (CFR Cluj), Nedelcearu (Ufa), Pascanu (Leicester), Stefan (Sepsi) - Baluta (Viitorul), Cicaldau (Craiova) - Man (FCSB), Hagi (Viitorul), Coman (FCSB) - Puscas (Palermo).Casele de pariuri o dau favorita la victorie pe Croatia, cu cota 2.12, in timp ce reprezentativa noastra are cota 4.00. Un rezultat de egalitate e cotat cu 3.55.Meciul dintre Romania si Croatia, din Grupa C de la EURO u21 2019, se va disputa marti seara, de la ora 19:30 - ora Romaniei, la Serravalle (San Marino).Jocul va fi televizat in direct de TVR 1.De asemenea, disputa dintre cele doua nationale va putea fi urmarita pe site-ul Ziare.com, in format LIVE text.Tot astazi are loc si celelalt meci din grupa, Anglia - Cesena, programat la Cesena, de la ora 22:00 - ora Romaniei.I.G.