Mirel Radoi le transmite un mesaj italienilor si dezvaluie ce problema a depistat la tricolori inaintea semifinalei EURO U21

La conferinta de presa oficiala, selectionerul a afirmat ca se teme ca jucatorii sai sunt un pic cam euforici inaintea partidei."Cred ca trebuie sa ne concentram pe echipa Germaniei, nu pe caldura. Intr-un asemenea meci orice altceva este factor secundar. Am pregatit si loviturile la 11 metri, nu lasam sa ne scape niciun detaliu. De zeci de ani incercam sa vedem cum e aerul la aceasta inaltime. Am ajuns si e bine. Oricum, suntem un pic prea euforici ca suntem in semifinale", a spus Radoi.Totodata, Radoi a vorbit si despre acuzatiile de blat venite din partea italienilor dupa meciul cu Franta."Nu m-a deranjat deloc. Noi am jucat, s-a vazut asta. Pe inceput de partida am incercat sa stam sus, am avut si un penalti, am avut si o ocazie. Nu a fost nicio intelegere intre noi cu Franta", a adaugat Radoi.La conferinta de presa a fost prezent si atacantul George Puscas. "Stim ca va fi foarte greu, ne-am pregatit pentru acest duel. Totul e posibil, am demonstrat ca avem valoare si putem face lucruri importante impreuna ca grup. Acesta e secretul nostru, unitatea! In plus, cu atatia suporteri in tribune, vom fi ca acasa, iar asta este un alt atuu al nostru", a afirmat acesta.Partida dintre Romania si Germania va avea loc joi, de la ora 19:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.