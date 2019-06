Momentul in care fanii l-au facut pe capitanul nationalei de tineret Ionut Radu sa planga la venirea in tara, dupa EURO (Video)

Ziare.

Jucatorul celor de la Genoa , liderul din vestiar al formatiei noastre care a ajuns la EURO pana in faza semifinalelor, a fost si un mic lider de galerie pe Otopeni, acolo unde sutele de fani prezenti au facut o atmosfera exceptionala pe aeroport.Iar apoi, in timpul interviului acordat pentru o televiziune de sport din Romania, Ionut Radu si-a stapanit cu greu lacrimile, emotionat de primirea fanilor, care i-au scandat minute in sir numele, iar imaginile VIDEO cu aceste momente le puteti urmari pe acest link "Sincer, nici macar nu am indraznit sa visam la asa primire pentru ca nu ne-am fi asteptat niciodata si ma face sa gandesc ca am facut mandri o gramada de romani si ceea ce ne face foarte bucurosi ca am readus bucuria in inimile lor. Nu am cuvinte sa descriu ce simtim in momentul de fata. Noi am fost acolo sa jucam fotbal din placere. Va multumesc mult!Am fost acolo sa jucam fotbal din placere, ne-am dus acolo din nimic si am reusit sa fim in topul Europei pentru ca ne-am dorit intr-adevar asta de la inceput, ne-am dorit sa fim printre cei mai buni, ne-am batut cu cei mai buni dar nu a fost scris sa fie de data asta, o sa incercam data viitoare. Avem rabdare, muncim si avem tot viitorul in fata", a declarat pentru TelekomSport, Andrei Ionut Radu."Ce urmeaza pentru mine? Vacanta. (Si dupa vacanta?) Nu stiu, momentan vreau sa ma gandesc la vacanta, o sa vorbesc cu impresarul meu ce o sa fac anul viitor dar momentan nu stiu nimic", a incheiat interviul Radu, cu referire la un posibil transfer, avand in vedere ca se zvoneste ca Inter il va rascumpara in scurta vreme pe jucatorul care a mai trecut si pe la Steaua sau Dinamo Dupa plecarea in Italia, Radu a ajuns la Inter, care l-a cedat intre timp la Genoa 1893.33 de meciuri a adunat Andrei Radu in sezonul de debut in Serie A, pentru Genoa, club care a platit opt milioane de euro pentru aducerea sa de la Inter, in vara anului trecut.D.A.