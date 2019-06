Napoli a pus ochii pe trei jucatori din nationala U21 a Romaniei: Italienii au ramas impresionati

Ziare.

Potrivit Mondo Napoli , fosta echipa a lui Maradona este interesata de Alexandru Cicaldau, Cristian Manea si Dragos Nedelcu.Cei trei au fost urmariti la turneul final din Italia, iar scouterii lui Napoli au facut rapoarte favorabile.Alexandru Cicaldau are o clauza de reziliere in valoare de 7 milioane de euro si mai este dorit de echipe din Franta si Spania.Dragos Nedelcu este cotat de Gigi Becali la 5 milioane de euro, iar finantatorul de la FCSB ar fi dispus sa se desparta de el.Cristian Manea s-a despartit de CFR Cluj si s-a intors la Apollon Limassol, care incearca insa sa il vanda. El are si alte propuneri din Italia.C.S.