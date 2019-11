Nationala de tineret a Romaniei calca stramb in Irlanda de Nord

min.78 - Chindris vede cel de-al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu, dupa o interventie dura asupra unui adversar! Vom juca in inferioritate numerica in acest final de meci!

"Tricolorii" pregatiti de Mirel Radoi au terminat la egalitate, scor 0-0, intr-un meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul European de tineret din 2021.Incurajati frenetic din tribune de cateva sute de suporteri romani, Morutan si compania au controlat partida de la Ballymena, insa n-au reusit sa sparga baricada gazdelor.Adrian Petre, Dennis Man si eroul meciului cu Finlanda, Valentin Mihaila, au avut ocazii importante, insa goalkeeperul nord-irlandez, Gartside, a fost intr-o zi de gratie.De partea cealalta, nord-irlandezii au fost periculosi in ultimul sfert de ora, dupa eliminarea lui Chindris, care a vazut cel de-al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu, pentru o interventie dura asupra unui adversar.In celalalt meci disputat in aceasta seara in Grupa 8, Danemarca a invins Malta si s-a distantat la 5 puncte in fruntea clasamentului.min.90+2 - "Tricolorii" raspund prin Petre, insa care trimite la randul sau slab.min.90+2 - Ce ocazie! Parkhouse reia slab dintr-o pozitie ideala!min.90 - Radoi il trimite pe teren pe Merloi in locul lui Man. De la margine se arata trei minute de prelungiri pentru aceasta parte secunda.min.81 - O noua schimbare facuta de Radoi: iese Morutan, intra Ciobotariu.min.77 - Man suteaza bine de la marginea careului, dar Gartside are un raspuns pe masura.min.73 - Boyd Munce trimite periculos dintr-o lovitura libera.min.71 - Dubla schimbare in nationala Romaniei: intra Ciobanu si Olaru, iese Mihaila si Marin.min.64 - Actiune periculoasa a "trilorilor", cu Mihaila care patrunde in careu, insa trimite paralel cu poarta.min.62 - Vlad scoate de sub bara la o lovitura cu capul trimisa de Dunwoody.min.58 - Vlad iese gresit la o centrare, iar Mccann trece pe langa deschiderea scorului. Ce ocazie au avut nord-irlandezii!min.50 - Petre trimite pe langa poarta dintr-o pozitie excelenta.-------------------------min.45 - Prima repriza va fi prelungita cu doua minute.min.45 - Grigore vede cartonasul galben pentru o lovitura aplicata lui Balmer.min.43 - Petre e blocat in ultimul moment de aparatorii adversi.min.40 - Ce ocazie! Petre centreaza din dreapta, Mihaila trimite din prima din centrul careului, dar mingea se duce peste poarta!min.34 - Grigore suteaza inselator de la distanta, iar Gartside respinge cu emotii in corner.min.33 - Balmer il opreste prin fault pe Mihaila si vede cartonasul galben.min.24 - Pascanu trimite bine pentru Petre, dar Gartside e atent si iese la timp din poarta pentru a retine.min.20 - Nationala noastra domina, insa n-a reusit sa-si creeze nicio ocazie importanta in acest start de meci.min.7 - "Tricolorii" executa inteligent un corner, insa sutul lui Man, din interiorul careului, se duce mult peste poarta.min.1 - Petre suteaza de la aproximativ 20 de metri putin pe langa poarta gazdelor.Partida se joaca pe stadionul The Showgrounds (Ballymena) si e televizata de ProX.Inaintea acestui meci, Romania ocupa locul doi in clasamentul Grupei 8, cu 9 puncte, in timp ce Irlanda de Nord se afla pe pozitia a 5-a, cu doar doua puncte.1. Gartside - 11. Gordon, 5. Marron, 2. Toal-cpt, 4. Balmer, 3. Burns - 18. Mccann, 6. Dunwoody, 7. Mccalmont, 8. Boyd Munce - 9. Parkhouse.1. Hughes - 10. Galbraith, 13. Scott, 14. Thompson, 16. Palmer, 17. Gallagher, 19. O'Neill, 20. Robinson.Ian Baraclough.1.Vlad - 19. Vladoiu, 4. Pascanu-cpt, 15. Chindris, 6. Grigore - 14. Oaida, 21. Marin, 10. Morutan - 8. Man, 11. Petre, 7. Mihaila.12. Aioani- 3. Sut, 5. Itu, 9. Ganea, 13. Ciobotariu, 16. Merloi, 17. Olaru, 18. Ratiu, 20. Ciobanu.Mirel Radoi.Kai Steen (Norvegia).