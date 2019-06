Nationala de tineret a Romaniei, la Campionatul European: Mesajul transmis de Cosmin Contra

Programul Grupei C:

Selectionerul echipei de seniori este in cantonamentul Romaniei U21 pentru Euro. Impreuna cu Dumitru Dumitriu si Lucian Sanmartean, alti doi membri ai echipei FRF, ii sustin pe tricolori in marea lor provocare."Avem aici o generatie extrem de importanta pentru prezentul si viitorul fotbalului nostru. Am discutat cu Mirel pe marginea prestatiei jucatorilor U21 in antrenamentele si meciurile din actiunea noastra Norvegia-Malta. Sunt foarte increzator in toti componentii lotului, nu doar in cei care au facut deja pasul la seniori. Suntem o familie a tricolorilor, ii ajutam impreuna sa creasca frumos", a spus Contra, potrivit site-ului oficial al FRF "Polonia a invins Belgia, Italia a intors si a castigat cu Spania. Va fi un turneu cu multe rezultate neasteptate! Nimeni nu trebuie sa se gandeasca la calculele hartiei. Concentrare maxima pe calculele tactice si pe echilibrul fizic si psihic. Totodata, pe echilibrul grupului. Romania U21 e un grup unit si foarte motivat. Baietii au inceput deja sa scrie istorie, prin calificarea lor. E doar a doua all-time la nivel U21! Acum, daca isi exploateaza la maximum calitatile individuale si colective, pot sa contribuie enorm la dezvoltarea parcursului lor in fotbal. Sper sa le insuflu si eu putina rautate pozitiva, prin prezenta mea aici", a continuat acesta.12 echipe, impartite in trei grupe, participa la editia din acest an a Campionatului European de Fotbal U21.Romania a fost repartizata in Grupa C, cu meciuri la Serravalle si Cesena, in compania Angliei, Frantei si Croatiei.In Grupa A vor juca Italia, Spania, Polonia si Belgia, la Bologna si la Reggio Emila, in timp ce in Grupa B sunt Germania, Danemarca, Serbia si Austria, iar orasele gazda sunt Udine si Trieste.18 iunie 2019: Romania - Croatia (San Marino, 19:30*), Anglia - Franta (Cesena, 22:00)21 iunie 2019: Anglia - Romania (Cesena, 19:30), Franta - Croatia (San Marino, 22:00)24 iunie 2019: Franta - Romania (Cesena, 22:00), Croatia - Anglia (San Marino, 22:00)*Ora RomanieiToate meciurile nationalei de tineret a Romaniei vor putea fi urmarite si pe Ziare.com, in format LIVE text.Se va juca in sistemul fiecare cu fiecare in grupa, iar castigatoarele grupelor, alaturi de echipa cel mai bine clasata de pe locurile 2, vor promova in semifinale si se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.In cazul in care Anglia va fi printre semifinaliste, se va juca un baraj pentru accederea la JO intre celelalte ocupante ale pozitiilor secunde.