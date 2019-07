Nationala de tineret a Romaniei, pedepsita de UEFA dupa EURO U21

Ziare.

com

Forul fotbalistic european a deschis o procedura disciplinara impotriva Romaniei dupa ce fanii au aprins focuri de artificii, au aruncat cu diverse obiecte si au avut un comportament rasist.Comisia de disciplina a UEFA a amendat Federatia Romana de Fotbal ( FRF ) cu 2.000 de euro pentru aprinderea unor focuri de artificii si lansarea de obiecte.Din cauza comportamentului rasist al suporterilor, nationala de tineret a Romaniei va disputa cu stadionul partial inchis urmatorul meci oficial de pe teren propriu.Cu cel putin 30 de zile inaintea meciului, Federatia Romana de Fotbal trebuie sa informeze UEFA in legatura cu sectorul sau sectoarele care vor fi inchise, ce trebuie sa aiba cel putin 2.000 de locuri.La urmatorul meci oficial de acasa al nationalei de tineret, FRF trebuie sa asigure desfasurarea unui banner cu inscriptia "#EqualGame", cu logo-ul UEFA pe el. Nationala Romaniei a atins semifinalele la Campionatul European U21, asigurandu-si calificarea la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Tokyo.Selectionata U21 a Romaniei va debuta in toamna acestui an in preliminariile EURO 2021. Pe 10 septembrie, tricolorii vor intalni in deplasare Danemarca. Primul meci de acasa in aceasta campanie de calificare este programat pe 10 octombrie, impotriva Ucrainei. Celelalte adversare ale tricolorilor sunt Irlanda de Nord, Finlanda si Malta.