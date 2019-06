Nationala de tineret a Romaniei poate pierde calificarea in semifinale la EURO dupa criteriul cartonaselor galbene

Ziare.

Totusi, exista anumite scenarii care ne dau fiori in eventualitatea unei infrangeri cu francezii, luni seara de la 22, meci disputat la Cesena, LIVE pe Ziare.com.In acest moment, Romania are golaveraj 8-3, cel mai bun din punctul de vedere al unui ipotetic loc 2, acolo unde, daca pierdem cu Franta, ne putem duela cu Danemarca.Mai concret, daca Romania pierde la limita meciul cu Franta, 0-1, iar Danemarca va castiga duminica seara jocul sau cu Serbia, 4-0, ambele echipe vor avea un golaveraj identic, 8-4!Iar urmatorul criteriu stabilit de UEFA pentru departajare este cel al cartonaselor galbene primite. Culmea, in acest moment, romanii si danezii sunt la egalitate, ambele formatii primind 6 cartonase in doua meciuri Mai grav este ca,Italia a terminat grupa sa pe locul 2, dar are un golaveraj inferior, 6-3, plus 3 asadar, sub Romania si Danemarca, daca s-ar petrece scenariul de mai sus.Citeste si:Turneul Europenelor din Italia este transmis pe TVR 1 si TVR HD.