Nationala de tineret a Romaniei s-a intors acasa

Avionul care i-a transportat pe " tricolori " a aterizat pe aeroportul Henri Coanda in jurul orei 1.30, iar sute de fani i-au asteptat pe baieti la revenirea in tara, pentru a-i felicita la capatul unei performante deosebite: calificarea la Jocurile Olimpice dupa 56 de ani si accederea in semifinalele EURO, intre cele mai bune 4 echipe ale Europei.Sute de suporteri au realizat o coada imensa la terminalul "Sosiri" de pe Otopeni, explodand de bucurie la aparitia jucatorilor, care au inceput sa apara putin dupa ora 2.00.Nu s-a intors si selectionerul Mirel Radoi alaturi de baieti, caci imediat dupa terminarea aventurii de la Bologna, el a plecat in vacanta alaturi de familia sa."Sustinerea suporterilor din toata Romania ne-a facut sa mergem mai departe. Cred ca ei au fost mesajul nostru. Ceea ce se intampla astazi este incredibil. Va multumim", a fost imediat si prima reactie, venita din partea lui George Puscas, golgheterul nationalei Romaniei la EURO.Romania a pierdut semifinala cu Germania de la Campionatul European cu 4-2, dupa ce in minutul 88 scorul era inca 2-2. Am condus campioana en-titre cu scorul de 2-1 la pauza.Echipa noastra a castigat grupa C cu 7 puncte, castigand in fata Croatiei cu 4-1 si a Angliei cu 4-2, remizand la final cu Franta, 0-0.Citeste si:D.A.