Nationala de tineret castiga la scor in preliminariile pentru EURO U21

Jucatorii lui Mirel Radoi au facut o prima repriza destul de stearsa, dar lucrurile au luat o turnura pozitiva din minutul 38, dupa ce portarul nord-irlandez Hazard a fost eliminat pentru o intrare violenta asupra lui Dennis Man.Tricolorii au avut un penalti neacordat in finalul primei reprize, iar deschiderea scorului s-a produs in cele din urma in minutul 48, cand Baluta a marcat cu un sut pe jos.2-0 s-a facut in minutul 59, Mihaila finalizand o actiune excelenta a lui Dennis Man.Apoi, in minutul 67, Andrei Ciobanu a punctat si el cu un sut puternic, din pasa lui Petre.In celalalt meci din grupa Romaniei, Danemarca a invins Finlanda in deplasare cu 1-0.Dupa rezultatele de luni, clasamentul grupei 8 arata astfel: 1. Danemarca 9p, 2. Finlanda 7p, 3. Romania 6p, 4. Ucraina 3p, 5. Irlanda de Nord 2p, 6. Malta 1p.Finlanda si Irlanda de Nord au un meci in plus disputat fata de celelalte echipe.Nationala noastra va disputa urmatoarele meciuri pe 14 noiembrie, acasa cu Finlanda, si pe 19 noiembrie, in deplasarea din Irlanda de Nord.90 - 3 minute suplimentare.85 - Dragus verticalizeaza in careul advers, insa Oaida nu ajunge la minge.80 - Schimbare Romania: Grigore intra in locul lui Baluta.79 - Baluta vede cartonasul galben.77 - Dragus suteaza din unghi, mingea e deviata in corner.74 - Continuam sa atacam, se joaca doar in jumatatea nord-irlandezilor.69 - Schimbari Romania: Ganea, Dragus si Neicutescu intra in locul lui Adi Petre, Mihaila si Man.63 - Schimbare Romania: Velisar intra in locul lui Ratiu.57 - Romania joaca mult mai bine in partea secunda, avem o posesie covarsitoare.52 - Ce ocazie!!! Ratiu suteaza de la 25 de metri, dar mingea loveste bara laterala!45+5 - Penalti neacordat pentru Romania dupa o intrare pe glezna lui Ciobanu!45+4 - Ce ocazie!!! Nord-irlandezii sunt aproape de gol, dar sutul lui Lavery din sapte metri trece milimetric pe langa bara!45 - 5 minute suplimentare.41 - Dennis Man trage din nou din afara careului in bratele portarului.39 - Prima ocazie a meciului! Ciobanu trage din lovitura libera de la 22 de metri, dar portarul advers scoate mingea din vinclu!39 - Schimbare Irlanda de Nord: Hughes intra in locul lui Galbraith.37 - Portarul Hazard vede cartonasul rosu pentru intrarea violenta avuta asupra lui Dennis Man!34 - Dennis Man se resimte dupa ce a fost lovit violent de Hazard.30 - Dennis Man ia o actiune pe cont propriu si suteaza mult peste poarta din afara careului.29 - Pascanu trimite mult peste poarta cu capul dupa o lovitura de la colt.23 - Andrei Vlad iese gresit pe o centrare, dar nord-irlandezii nu profita si scapam cu fata curata.19 - Inceput destul de slab de joc, mingea sta mai mult la centrul terenului.11 - Dennis Man executa o lovitura libera in careu, dar mingea e respinsa fara probleme.7 - Nord-irlandezii au o lovitura libera din preajma careului, insa defensiva noastra respinge cu brio.2 - O prima actiune de atac a Romaniei, dar pasa lui Man spre Petre este prea lunga.1. Vlad - 18. Ratiu, 4. Pascanu, 15. Chindris, 2. Boboc - 14. Oaida, 5. Baluta-cpt, 20. Ciobanu - 8. Man, 11. Petre, 7. Mihaila.Rezerve: 12. Aioani, 23. Dur-Bozoanca - 6. Grigore, 9. Ganea, 10. Dragus, 13. Ciobotariu, 17. Olaru, 19. Velisar, 21. NeicutescuHazard - Balmer, Toal, Brown, Graham - Mccalmont, Mccann - Gordon, Dunwoody, Galbraith - Lavery.Inaintea acestui meci, clasamentul grupei 8 arata astfel: 1. Finlanda 7p, 2. Danemarca 6p, 3. Romania 3p, 4. Ucraina 3p, 5. Irlanda de Nord 2p, 6. Malta 1p.Romania si Danemarca au un meci mai putin disputat.Meciul este televizat de Pro TV.