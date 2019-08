Nationala Romaniei, decimata la Jocurile Olimpice: Anuntul ingrijorator al lui Mirel Radoi

Ziare.

Radoi dezvaluie ca Jocurile Olimpice nu au dat oficiala in calendarul FIFA, astfel ca e foarte probabil ca multi jucatori sa nu fie lasati de echipele de club sa participe."Jocurile Olimpice nu sunt data oficiala in calendarul FIFA. Noi ne vom prezenta cu entuziasm, indiferent de cei care vor merge acolo", a anuntat Radoi la Digi Sport "In cel mai rau caz vom merge si cu jucatori din generatia 2000-2001. Va fi foarte greu, pentru ca la Tokyo se va juca in perioada in care cluburile au preliminarii de Champions League si Europa League", a mai spus acesta.Jocurile Olimpice din 2020 se vor disputa in perioada 24 iulie - 9 august, la Tokyo.La Olimpiada, echipele de fotbal sunt formate din jucatori cu varste sub 23 de ani (toti trebuie sa fie nascuti dupa in 1 ianuarie 1997), dar exista si trei "wildcarduri", pe care selectionerii le pot activa pentru fotbalistii care au depasit acea varsta.