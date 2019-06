Notele primite de fotbalistii romani dupa victoria cu Anglia de la EURO U21: Nu Coman a fost cel mai bun de pe teren

Ziare.

com

In opinia britanicilor, nu Florinel Coman a fost cel mai bun jucator de pe teren, ci George Puscas, marcatorul primului gol al Romaniei. Varful lui Palermo a primit nota 8.5 din partea britanicilor.Iata notele acordate fotbalistilor romani: Radu 7; Manea 7, Nedelcearu 7, Pascaru 7, Stefan 7; Baluta 7, Cicaldau 7; Man 7 (Dragomir min.73, 6), Hagi 8 (Nedelecu min. 88 - a jucat prea putin), Ivan 8 (Coman min. 62, 7.5); Puscas 8.5.Iata si notele primite de fotbalistii Angliei: Henderson 6; Kenny 5, Clarke-Salter 5, Tomori 5, Dasilva 5 (Abraham min.77 - a jucat prea putin); Maddison 5, Dowell 6, Mount 6; Gray 6, Calvert-Lewin 6, Barnes 5 (Sessegnon min. 46 - a jucat prea putin, Foden min. 57, 7)Amintim ca Romania a invins Anglia cu 4-2 , intr-un meci din grupa C a EURO U21, prin reusitele lui George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman (2).In celalalt meci al zilei, Franta a invins Croatia cu 1-0.Dupa doua etape disputate, clasamentul din Grupa C arata astfel: 1. Romania 6 puncte, 2. Franta 6 puncte, 3. Anglia 0 puncte, 4. Croatia 0 puncte.In ultima runda, Romania va intalni Franta, luni de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a fi matematic calificata in semifinale, Romania are nevoie de un egal in meciul cu Franta. Tricolorii se pot califica insa chiar si cu o infrangere, in functie de rezultatele din celelalte grupe.C.S.