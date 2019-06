Notele primite de fotbalistii Romaniei dupa meciul cu Germania: Cine a fost cel mai slab de pe teren

Ziare.

Jucatorul lui Leicester a primit nota 5 din partea jurnalistilor italieni de la Tuttomercatoweb. "A facut o prima repriza buna, dar s-a prabusit pe final, cand a fost si eliminat", a scris sursa citata despre fotbalistul care a gresit la golul de 3-2 al nemtilor si apoi a comis lovitura libera din care s-a marcat golul de 4-2.Cel mai bun jucator al tricolorilor a fost considerat George Puscas, care a primit nota 7. "A tras Romania dupa el in prima repriza", a comentat portalul italian.Radu 6, Manea 6, Pascanu 5, Nedelcearu 6, Stefan 6, Cicaldau 6, Ciobanu 6, Baluta 6, Ianis Hagi 5.5, Ivan 5.5, Coman 5.5, Puscas 7.Echipa nationala a Romaniei a fost invinsa dramatic de Germania in semifinalele Campionatului European de tineret, scor 2-4. Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au revenit si au facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul final in minutul 90.Sustinuta de peste 10 mii de romani din tribune si de milioane din fata televizoarelor, echipa nationala a inceput fara inhibitii desi avea in fata campioana en-titre si un izvor nesecat de talente. Prima repriza ne-a apartinut in totalitate, dar nemtii au reusit sa intoarca rezultatul in repriza a doua.Germania a eliminat astfel Romania in semifinalele turneului final, dar tricolorii parasesc cu fruntea sus turneul final, dupa o serie de evolutii extraordinare, in care s-au luptat de la egal la egal cu adversari mai bine cotati.