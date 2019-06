Oferta de 10 milioane de euro pentru Ianis Hagi: Clubul care-si asuma ca-l va folosi titular

Ziare.

Dupa prestatiile foarte bune de la EURO U21, Ianis a atras atentia tot mai multor cluburi importante din Europa, care au facut oferte.Cea mai recenta vine din Belgia, de la Genk, care a hotarat sa ofere 10 milioane de euro in schimbul tanarului fotbalist, potrivit Telekom Sport.Mai mult, pe langa aceasta suma impresionanta, cei de la Genk sunt dispusi sa accepte o clauza contractuala conform careia Ianis ar urma sa fie titular.In corespondenta cu clubul belgian, Hagi a transmis ca va lua o decizie miercuri dupa-amiaza.Genk este campioana Belgiei si va juca in sezonul urmator al Ligii Campionilor.Pe langa Genk, Ianis mai are oferte de la Hoffenheim, Sevilla, Arsenal, Spartak Moscova, Standard Liege si Galatasaray Istanbul.C.S.