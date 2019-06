Oferta de 7 milioane de euro pentru Ianis Hagi: Regele a plecat la negocieri

Ziare.

Fotbalistul in varsta de 20 de ani este dorit de gruparea germana Hoffenheim, care a inaintat o oferta oficiala, conform Fanatik Discutiile sunt avansate, iar Gica Hagi a luat primul avion spre Stuttgart si a purtat deja negocieri cu oficialii gruparii germane.Totusi, Gica Hagi a cerut un ragaz de gandire pentru a vedea cum se va descurca in continuare Ianis la EURO U21, in speranta ca pot aparea alte oferte.Ianis mai este dorit de FC Sevilla, Arsenal Londra , Spartak Moscova, Galatasaray Istanbul, Ajax Amsterdam si Genk.Pe langa o suma consistenta de bani, Gica Hagi mai doreste si garantii ca fiul sau va fi folosit constant.C.S.