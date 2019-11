Pierdere importanta pentru nationala de tineret a Romaniei

Ziare.

Locul fotbalistului de la Gaz Metan Medias, venit la lot cu probleme musculare, va fi luat de Stefan Vladoiu, de la Universitatea Craiova."Inlocuire de ulimul moment in lotul Romaniei U21! Mihai Velisar s-a prezentat la lot cu probleme musculare, iar staff-ul tehnic, impreuna cu cel medical, a decis ca fundasul stanga de la Gaz Metan Medias nu va putea fi recuperat in timp util.Decizia a fost luata in marti seara, cand Mihai a simtit dureri in startul sedintei de pregatire. Astfel, in locul fotbalistului de la Medias a fost convocat Stefan Vladoiu, fundasul de la Universitatea Craiova. Acesta va ajunge in cantonametul de la Centrul National de Fotbal de la Buftea in aceasta seara", se arata pe site-ul oficial al FRF Vezi: Lotul nationalei de tineret a Romaniei pentru urmatoarele meciuri "Tricolorii mici" vor infrunta Finlanda, pe 14 noiembrie, de la ora 20:00, stadion "Anghel Iordanescu" (Voluntari), iar apoi Irlanda de Nord, pe 19 noiembrie, de la ora 19:30 (ora Romaniei), pe stadionul The Showgrounds (Ballymena).