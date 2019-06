Povestea ultimei participari a Romaniei la Jocurile Olimpice. Modul dramatic in care ne-am calificat, lotul complet si rezultatele din Japonia

Ziare.

Nationala de fotbal a Romaniei are doar trei participari la Jocurile Olimpice - Paris 1924, Helsinki 1956 si Tokyo 1964, cel mai bun rezultat fiind clasarea pe locul 5 la Tokyo.S-ar incheia asadar o foarte lunga asteptare, de 56 de ani!Povestea acelei calificari a fost una frumoasa, combinata cu mult dramatism si momente pe muchie de cutit. A trebuit sa trecem de doua tururi preliminare pentru a bifa un loc la JO, iar in primul meci am intalnit Danemarca. Romania a invins in turul din Scandinavia cu 3-2, dar in returul de pe "23 august", dupa numai 20 de minute, danezii ne conduceau cu 3-0.Dubla lui Emil Petru a dus aceasta intalnire catre un al treilea meci, de baraj, disputat pe teren neutru.Joc care s-a disputat pe 28 noiembrie 1963 la Torino in Italia. Creiniceanu a marcat un gol de 1-0 ce parea a fi decisiv, pana la egalarea insa a oamenilor in alb si rosu in minutul 87, prin Kjeld Thorst.S-a mers in prelungiri, acolo unde in minutul 117, dramatic, Mircea Sasu, care juca in Divizia B la Minerul Baia-Mare, avea sa marcheze golul victorios.Bulgaria avea sa devina ultimul adversar al Romaniei in drumul catre JO 1964. Echipa noastra, antrenata de brasoveanul Silviu Ploesteanu, intalnea o "nuca tare", Bulgaria fiind prezenta, spre deosebire de Romania, la ultimul Mondial, cel din Chile din 1962.Pe 3 mai 1964, tot pe stadionul "23 august", in fata a peste 50.000 de fani, Romania invingea cu 2-1, dupa golurile reusite de capitanul Gh. Constantin (pen. '50 si '84) . Bulgarii au redus din handicap prin Kotkov.Returul s-a disputat peste aproape o luna, pe 31 mai, pe stadionul "Vasil Levski" din Sofia, tot in fata a peste 50.000 de suporteri patimasi. A invins echipa noastra cu 1-0, gol reusit de Constantin Koszka si Romania mergea pentru a treia oara la o Olimpiada.Iata echipa de la Sofia care a reusit aceasta frumoasa performanta: Vasile SUCIU (Steaua 2/0) - Ilie GREAVU (Rapid Buc. 8/0), Ion NUNWEILLER (Dinamo Buc. 24/0), Dan COE (Rapid Buc. 5/0), Dumitru IVAN (Dinamo Buc. 11/0) - Emerich JENEI (Steaua 10/0), Constantin KOSZKA (Steaua 13/1) - Sorin AVRAM (Steaua 2/0), Gheorghe CONSTANTIN-cpt. (Steaua 30/11), Ion IONESCU (Rapid Buc. 3/0), Carol CREINICEANU (Steaua 6/1) . Antrenor: Silviu Ploesteanu.In Japonia, Romania termina pe 2 grupa A, dupa doua victorii cu Mexic si Iran, 3-1 si 1-0, plus un egal cu RDG, 1-1.Apoi, in sferturi de finala, Romania pierdea dramatic cu Ungaria, scor 0-2, dupa ce la 0-1 in minutul 85, capitanul Gh. Constantin rata o lovitura de la 11 metri. Ungaria avea sa devina chiar campioana olimpica dupa o finala cu Cehoslovacia, 2-1.Am jucat apoi doua meciuri de clasament, 4-1 cu Ghana si 3-0 cu Iugoslavia, terminand ultima noastra editie de JO pe locul 5.Iata care a fost lotul Romaniei la JO 1964: Ilie Datcu (1), Stere Adamache (20), Ilie Greavu (2), Ion Nunweiller (3), Bujor Halmageanu (4), Dan Coe (6), Emerich Jenei (5), Gheorghe Constantin (8), Ion Ionescu (9), Constantin Koszka (10), Sorin Avram (7), Marin Andrei (12), Mircea Petescu (13), Carol Creiniceanu (11), Dumitru Ivan (14), Nicolae Georgescu (16), Emil Dumitriu (18), Cornel Pavlovici (19), Emil Petru (15), Ion Parcalab (17).Cornel Pavlovici, care a inceput turneul rezerva, l-a terminat ca golgheter al nationalei, reusind 6 goluri.Echipa nationala de tineret a Romaniei trebuie sa faca un singur punct luni in fata Frantei pentru a bifa calificarea matematic in semifinalele EURO 2019 si implicit si la JO 2020.Meciul are loc la Cesena si va fi LIVE pe Ziare.com luni de la ora 22, fiind televizat pe TVR 1 si TVR HD.Citeste si: