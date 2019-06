Presa britanica i-a facut un portret superb lui Ianis Hagi, dupa meciurile de la EURO: A impresionat pana acum, costa in jur de 10 milioane de lire

Ziare.

Ianis Hagi a marcat doua goluri in Italia, cate unul in fiecare meci disputat de Romania, 4-1 cu Croatia si 4-2 cu Anglia, fiind acum extrem de laudat de jurnalistii din Albion.Acestia i-au facut un "portret" in 5 idei principale lui Hagi, jucator pe care il numesc "play-maker adevarat". Au inceput prin a spune ca el este baiatul legendarului Gica Hagi, care "a avut acelasi rol pe care il are acum Ianis, cu numarul 10 pe spate", scriau cei de la 90min.com Mai departe.."S-a transferat la Fiorentina...... Dar totul a mers prost", punctau englezii, amintind despre perioada in care Hagi a mers in Italia, in sezonul 2016-2017, pentru 2 milioane de euro, dar nu i s-au acordat foarte multe sanse acolo, intorcandu-se dupa numai un sezon la Viitorul."Arsenal ar fi interesata de el", ar fi al treilea capitol la care s-au referit englezii, referindu-se la interesul echipei lui Unai Emery, fosta finalista de Europa League. 90min.com mai scrie ca echipa din Anglia "nu are un munte de bani la dispozitie, iar Hagi costa in jur de 10 milioane de lire".Un alt amanunt important nuantat de britanici ar fi faptul ca Ianis Hagi e capitanul celor de la Viitorul, avand in vedere ca..."Hagi are foarte multa incredere in fiul lui, astfel ca l-a numit capitanul echipei sale la o varsta frageda, 20 de ani".In fine, despre Hagi, fostul adversar al englezilor in grupa de la EURO, acestia notau ca "a impresionat la EURO U21", mijlocasul de 20 de ani fiind de ceva vreme om de baza a echipei nationale antrenate de Mirel Radoi.Romania va evolua in ultimul meci al fazei grupelor de la Europene cu Franta, luni de la ora 22, meci LIVE pe Ziare.com.Echipa noastra are nevoie doar de un egal pentru a obtine calificarea in semifinale.D.A.