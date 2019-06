Presa din Italia anunta o mutare spectaculoasa pentru George Puscas

Ziare.

Potrivit cotidianului Corriere dello Sport, citat de Sempreinter.com , Puscas va deveni, incepand de duminica, jucatorul lui Inter Milano Acest lucru ar fi datorat de faptul ca cei de la Palermo nu au platit clauza obligatorie de transfer, stabilita in momentul in care l-au cumparat de la Inter Milano.Palermo are mari datorii financiare si ar putea intra in faliment, astfel ca Puscas ar urma sa se intoarca la Inter, conform informatiilor publicate in presa din Italia.Nu este insa clar daca Puscas va fi pastrat de Inter, dar italienii scriu ca Fiorentina este interesata de atacant.George Puscas a fost golgheterul Romaniei la turneul final din Italia si San Marino, cu 4 goluri marcate in 4 partide.Varful in varsta de 23 de ani a marcat 9 goluri in sezonul precedent din Serie B, pentru Palermo.C.S.