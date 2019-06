Presa franceza anunta ca selectionerul echipei de tineret va face multe schimbari pentru meciul cu Romania

Ziare.

Selectionerul Sylvain Ripoll pregateste cel putin 5 jucatori noi in primul 11 de la Cesena, iar doua dintre schimbari sunt fortate din cauza accidentarilor.Jonathan Bamba, mijlocasul celor de la Lille , e lovit la glezna, in timp ce Martin Terrier, mijlocas la Lyon, s-a imbolnavit de oreion, dupa cum anunta cunoscutul cotidian francez L'Equipe Moussa Dembele, jucatorul care a marcat singurul gol in victoria cu Croatia, este si el incert din pricina unei accidentari, in timp ce, din pricina oboselii Reine Adelaide ar putea fi menajat contra Romaniei.Iata cum ar putea arata primul 11 al Frantei in aceasta disputa cu Romania: Bernardoni - Amian, Upamecano, Niakhate, Sarr - Guendouzi (in locul lui Reine Adelaide), Tousart, Aouar - Ikone, Mo. Dembele (sau Mateta), M. Thuram.In cazul unui egal, cele doua echipe se vor califica la brat in semifinale, cu Romania terminand pe prima pozitie.Cum a aratat echipa Frantei in primul meci la EURO, cu Anglia: Bernardoni - Dagba, Konate, Upamecano, Ballo Toure - Reine Adelaide, Tousart, Aouar, Ikone - Dembele, Bamba.Turneul final din Italia este televizat pe TVR 1 si TVR HD.Jocul de luni seara, ora 22, la Cesena, va fi LIVE text pe Ziare.com.Citeste si:D.A.