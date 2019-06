Presa germana, despre asul din maneca Romaniei inainte de semifinala EURO U21

Ziare.

Potrivit cotidianului Kicker, chiar daca diferenta de valoare dintre echipe este mare, romaniii au un as in maneca: sprijinul suporterilor care au luat cu asalt Italia."Romanii nu se pot apropia din niciun punct de vedere ded valoarea echipei Germaniei, insa au de partea lor un as important, miile de suporteri care au creat la fiecare meci o atmosfera incredibila, punand o presiune uriasa pe adversar si impingand jucatorii spre rezultate putin asteptate", au scris cei de la Kicker.De asemenea, jurnalistii de la Bild il considera pe Ianis Hagi pericolul principal si scriu ca acesta "va avea un viitor de aur"."Pustii romani nu trebuie subestimati. Fie si doar pentru faptul ca i-au scos din turneu pe croati si englezi, care erau mult mai bine cotati", avertizeaza Bild.Amintim ca Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.Remiza era rezultatul care ajuta ambele echipe sa se califice in semifinale, iar partida de la Cesena a fost una destul de linistita, fara evenimente majore.Dupa acest rezultat, Romania a castigat Grupa C si va merge in semifinale alaturi de Franta.In celalalt meci al serii din Grupa Romaniei, Anglia si Croatia au terminat la egalitate, scor 3-3.In semifinale, Romania va intalni Germania joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania.Meciurile de la EURO U21 au starnit un interes bogat si pentru pariori.C.S.