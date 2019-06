Presa internationala, despre calificarea Romaniei in semifinalele EURO U21

Ziare.

Incapabila sa zguduiei Romania, echipa Frantei a obtinut esentialul: calificarea in semifinale. Tinuta in sah de Romania, Franta nu a stralucit, dar si-a indeplinit obiectivul. Trebuie sa spunem ca Romania a avut un penalti neacordat. Din fericire pentru noi, arbitrul nu a solicitat reluarea VAR.Nicio echipa n-a trimis vreun sut pe poarta si meciul s-a terminat fara gol. Franta si Romania au parut dezinteresate sa-si creeze vreo sansa in meciul final din grupa.'Biscotto' si Spania va intalni Franta in semifinale. Franta si-a asigurat biletele pentru semifinale dupa o remiza lacustra impotriva Romaniei, revelatia turneului european. Romania a fost mai agresiva decat Franta, dar nu si-a creat nicio ocazie de a marca.Romania si Franta sunt in semifinale, Italia e in doliu! A fost un 0-0 ce trimite ambele echipe in semifinale. Totul era clar inca dinaintea meciului si s-a inregistrat egalul care a multumit pe toata lumea, mai putin pe Italia, dupa un meci in care spectacolul a lipsit.Amintim ca Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.Remiza era rezultatul care ajuta ambele echipe sa se califice in semifinale, iar partida de la Cesena a fost una destul de linistita, fara evenimente majore.Dupa acest rezultat, Romania a castigat Grupa C si va merge in semifinale alaturi de Franta.In celalalt meci al serii din Grupa Romaniei, Anglia si Croatia au terminat la egalitate, scor 3-3.In semifinale, Romania va intalni Germania joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania.C.S.