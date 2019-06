Presa internationala, despre victoria magnifica a Romaniei in fata Angliei la EURO U21

Ziare.

Final delirant, Romania este in paradis! Este un rezultat care rescrie istoria unei tari care risca sa condamne Italia! Un egal intre Romania si Franta ne va elimina de la turneul final, indiferent ce vom face! Meciul cu Anglia a parut ca nu se joaca la Cesena, ci la Bucuresti. 6 mii de romani au incercat sa ii impinga pe Hagi si colegii sai.Rezerva Florinel Coman a obtinut un penalti si a marcat golurile victoriei Romaniei, intr-o partida superba si dramatica. Anglia a avut posesia in majoritatea timpului si ocazii de a marca in prima repriza, dar a ramas frustrata din cauza lipsei de inspiratie la finalizare si a portarului Ionut Radu. Pe final de meci, Coman a pus cireasa pe tort intr-o zi spectaculoasa pentru el si colegii sai romani.Fotbalul la acest nivel din Anglia are o reputatie excelenta, dar nu a fost cazul si pentru nationala de tineret. In timpul meciurilor de fotbal, adesea se vorbeste despre schimbul de lovituri. Dupa meciul dintre Romania si Anglia ar trebui insa sa se inventeze un nou termen, avand in vedere desfasurarea. Dupa doua etape avem parte de o surpriza. Anglia a venit la EURO cu multi jucatori din prima liga si era considerata favorita la castigarea titlului. Pe de alta parte, multi fotbalisti romani vin din competitia interna, care este mult sub nivelul Premier League. Iar si mai remarcabil este ca Romania a castigat si partida cu Croatia cu 4-1.Romania castiga un meci nebun ce apropie echipa de semifinale. Baietii lui Mirel Radoi, care au distrus Croatia in primul meci, au suferit in mare parte a meciului, fiind salvati de Ionut Radu, dar au trecut in avantaj dupa un penalti transformat de George Puscas. Meciul a devenit apoi spectaculos, cu multe greseli din partea defensivelor.Romanii nu se opresc din a impresiona la EURO U21. Dupa ce au zdrobit Croatia, ei au rapus si Anglia! Diferenta a fost facuta pe final de meci de Florinel Coman!Amintim ca Romania a invins Anglia cu 4-2 , intr-un meci din grupa C a EURO U21, prin reusitele lui George Puscas, Ianis Hagi si Florinel Coman (2).In celalalt meci al zilei, Franta a invins Croatia cu 1-0.Dupa doua etape disputate, clasamentul din Grupa C arata astfel: 1. Romania 6 puncte, 2. Franta 6 puncte, 3. Anglia 0 puncte, 4. Croatia 0 puncte.In ultima runda, Romania va intalni Franta, luni de la ora 22:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a fi matematic calificata in semifinale, Romania are nevoie de un egal in meciul cu Franta. Tricolorii se pot califica insa chiar si cu o infrangere, in functie de rezultatele din celelalte grupe.C.S.