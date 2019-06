Presa internationala se inclina in fata Romaniei dupa eliminarea de la EURO U21

Ziare.

va prezinta astfel principalele comentarii din presa internationala:Germania se califica in finala dupa ce a doborat o echipa incapatanata! Mini Mannschaft a invins revelatia turneului dupa un meci spectaculos decis in ultimele minute. Nu a fost deloc usor in fata acestei revelatii, se parea ca meciul va ajunge in prelungiri, dar nemtii au profitat de doua lovituri libere. Romania nu s-a predat dupa primirea golului, reactionand prin intermediul lui Ianis Hagi si George Puscas.Amiri si Waldschmidt ingheata Romania! Dubla lui Puscas nu a fost suficienta pentru romani. Germania s-a speriat, a fost la pamant si parea ca are probleme mari, dar a reusit sa recupereze si sa se califice in a doua finala. Romania a incantat in prima repriza, dar nu va ajunge in finala. Romania a fost, totusi, o echipa frumoasa!Ce lupta pe canicula in semifinale! Si ce sprint pe final am avut! Am invins cu 4-2 o echipa surprinzatoare a Romaniei! Dupa o prima repriza modesta, Germania si-a revenit dupa pauza si ajunge in a doua finala la rand!Duelul dintre George Puscas si Luca Waldschmidt, cei mai buni marcatori de la turneul final, si-a fructificat toate promisiunile. Primul a adus Romania in avantaj si a facut-o sa creada in calificare. Celalalt a readus la viata Germania.Germania a trebuit sa sufere inca de la inceput in fata frumoasei echipe a Romaniei, in care Puscas si Hagi au fost protagonisti.Echipa nationala a Romaniei a fost invinsa dramatic de Germania in semifinalele Campionatului European de tineret, scor 2-4. Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au revenit si au facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul final in minutul 90.Sustinuta de peste 10 mii de romani din tribune si de milioane din fata televizoarelor, echipa nationala a inceput fara inhibitii desi avea in fata campioana en-titre si un izvor nesecat de talente. Prima repriza ne-a apartinut in totalitate, dar nemtii au reusit sa intoarca rezultatul in repriza a doua.Germania a eliminat astfel Romania in semifinalele turneului final, dar tricolorii parasesc cu fruntea sus turneul final, dupa o serie de evolutii extraordinare, in care s-au luptat de la egal la egal cu adversari mai bine cotati.In cealalta semifinala se intalnesc Spania si Franta. Finala va avea loc duminica, de la ora 21:45, pe Dacia Arena din Udine.