Prima schimbare anuntata de Mirel Radoi pentru partida cu Franta de la Europeanul de tineret

Echipa noastra are nevoie de un singur punct pentru a se califica in semifinalele competitiei, Radoi punctand faptul ca luni e un moment delicat si ca jucatorii sai pot pierde in 90 de minute tot ce au obtinut pana acum:"Ne aflam in fata unei partide importante, dar in acelasi moment, decisiva. Nu stiu cati dintre dumneavoastra sau dintre noi ne-am fi gandit ca putem fi in prezenta dumneavoastra aici cu cele sase puncte dupa doua partide. Am scris istorie pana acum, dar cred ca in acest moment cele sase puncte, daca nu vom lua macar un punct maine seara, pot ramane in urma si asta inseamna ca putem da cu piciorul la una dintre cele mai mari sanse pe care le avem in acest moment", a fost prima reactie a lui Radoi pe acest subiect.El a tinut sa puncteze ca vor fi schimbari in ce priveste jocul de luni, iar una dintre ele este Florinel Coman, cu care a venit la conferinta: "Clar vor fi schimbari in primul "11" si una este aici de fata (n.r. Florinel Coman), care si-a castigat locul de titular".Concluzionand, Radoi a vorbit un pic si despre situatia grupelor si a luptei pentru cel mai bun loc 2: "Imi pare rau pentru cei implicati, Italia, dar, inainte de toate mai sunt doua partide de disputat si se poate intampla ca diseara Italia sa nu mai aiba nicio sansa, daca Danemarca va castiga 4-0 cu Serbia. Suntem aici doar pentru noi si pentru o tara intreaga, nu ne gandim la altcineva, pe cine am putea ajuta sau pe cine am putea lasa acasa. Important e ca maine sa avem cel putin un punct de partea noastra, pentru a ne realiza obiectivul", a incheiat discursul sau fostul mare capitan al Stelei.Partida dintre Romania si Franta va fi LIVE pe Ziare.com luni seara de la ora 22, meciul avand loc la Cesena.Citeste si:D.A.