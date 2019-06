Primele reactii ale jucatorilor nationalei Romaniei, la sosirea in tara: Mandri ca suntem romani

Ziare.

Romanii au fost invinsi in careul de asi de Germania, campioana en-titre, cu 4-2, dupa ce in minutul 88 scorul era inca egal, 2-2.La sosirea pe aeroportul Henri Coanda, cativa jucatori romani au oferit si declaratii presei aflata la fata locului, alaturi de sute de suporteri care au venit sa intampine acesti tineri jucatori de mare valoare ai Romaniei, care au dus echipa nationala pentru prima data la o Olimpiada dupa 56 de ani de absenta!"Le multumim frumos fanilor si suntem mandri ca suntem romani. Sunt foarte bucuros ca in aceasta seara au venit foarte multi oameni. O ora foarte tarzie si sunt foarte multi romani. Ma mandresc ca sunt roman si ma mandresc cu ce am facut pentru Romania! Am fost putin suparat ca am pierdut cu Germania, puteam sa jucam in finala si faceam mai mult Romania mandra de noi.Sper sa o tin tot asa, sa joc pentru echipa nationala si sa fac toata tara mandra de mine", a fost declaratia lui Andrei Ivan, jucatorul celor de la Rapid Viena, conform TelekomSport TV.Si Alexandru Cicaldau a oferit o reactie frumoasa, spunand ca nu se astepta la o asemenea primire numeroasa, avand in vedere ca aeronava "tricolorilor" a aterizat pe Otopeni la 1.30:"Sunt bine. Mai simt o oarecare durere dar in cateva zile o sa imi revin. Urmeaza o vacanta, am o saptamana sa imi revin si sa ma relaxez dupa acest turneu.Toata echipa cred ca a facut jocuri foarte bune, individual si colectiv am reusit aceasta performanta.Nu, sincer nu ne asteptam la o asemenea primire. Ne bucura foarte mult. Am vacanta deocamdata, vreau sa ma relaxez in vacanta si dupa vom vedea ce va fi legat de un posibil transfer", puncta jucatorul celor de la CSU Craiova, curtat, se spune, in acest moment, si de cei de la SSC Napoli Pentru Romania urmeaza acum inceputul campaniei de calificare la EURO 2021 la tineret Under 21, acolo unde pentru prima data in istorie vor participa 16 echipe.Turneul final va fi organizat de Ungaria si Slovenia.D.A.