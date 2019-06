Primul fotbalist roman transferat dupa EURO U21: A fost prezentat oficial la noua echipa

Ziare.

Fundasul central a devenit noul jucator al ungurilor de la MOL Vidi, care au impresionat in sezonul trecut din Europa League.Rus a fost imprumutat in sezonul precedent la Sepsi, dar clubul care il detinea, Academia Puskas, l-a vandut la MOL Vidi."Sunt foarte fericit sa joc la cea mai buna echipa din Ungaria. Este un pas urias facut de mine. Abia astept noul sezon", a spus Rus la prezentarea oficiala.El a fost dorit si de FCSB , care a oferit 1 milion de euro in schimbul sau, dar totul a fost prea tarziu.Cu noua echipa, Rus va evolua in preliminariile Europa League.C.S.