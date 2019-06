Probleme la nationala de tineret a Romaniei inaintea semifinalei de la Euro: "Incercam sa-i aducem cu picioarele pe pamant"

Ziare.

com

Radoi spune ca in lotul nostru domneste inca euforia dupa cele trei meciuri bune din grupe si ca incearca sa ii convinga pe jucatori sa revina cu picioarele pe pamant."Sa fiu sincer suntem cam prea euforici. Ma bucur ca partida e joi seara si nu azi, pentru ca nu stiu daca ne-am fi ridicat la nivelul partidei", a spus Radoi la conferinta de presa de miercuri seara.Desi crede ca starea euforica este normala in conditiile in care nationala de tineret a obtinut rezultate istorice, selectionerul se gandeste cum sa-si motiveze elevii pentru a-i face sa se concenteze pe meciul din semifinale."E si normal, revenim dupa 55 de ani la Jocurile Olimpice, la anul vor fi 56 de ani. Participam dupa 21 de ani la Euro si am trecut de grupe, suntem in semifinale. E normal sa fie doza de euforie, dar ma bucur ca partida e maine seara si incercam sa ii aducem cu picioarele pe pamant pana la ora partidei", a mai declarat Radoi.Romania si Germania se dueleaza, joi seara, in semifinalele Campionatului European de tineret.Meciul este programat sa inceapa la ora 19:00, ora Romaniei, si va putea fi urmarit in format LIVE Score pe site-ul Ziare.com.Partida va fi televizata pe postul public, TVR 1.M.D.