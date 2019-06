Promisiunea facuta de Ianis Hagi dupa eliminarea Romaniei de la EURO U21: Va garantez un singur lucru

Ziare.

com

Fiul lui Gica Hagi le-a multumit suporterilor pentru sustinere si le-a promis ca tricolorii mici nu se vor opri aici."Vreau sa felicit o tara intreaga pentru ca au fost alaturi de noi. Nu stiu daca a fost oboseala, fizic stateam la fel. E putina dezamagire, am fost aproape de prima finala, dar suntem tineri, nu avem de ce sa fim suparati. Lucrul pozitiv este ca avem foame de trofee, de turnee finale, de rezultate. Asta e cel mai pozitiv lucru pe care putem sa-l luam dupa acest turneu.A fost ceva unic sa castigi cea mai grea grupa de la EURO, apoi sa le tii piept tuturor adversarelor, sa le conduci, sa domini meciul. A fost un sentiment unic. Le multumim suporterilor ca au fost langa noi. Va garantez un singur lucru: Aceasta generatie are foame de rezultate si de trofee", a spus Ianis Hagi la TVR 1.Echipa nationala a Romaniei a fost invinsa dramatic de Germania in semifinalele Campionatului European de tineret, scor 2-4. Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au revenit si au facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul final in minutul 90.Sustinuta de peste 10 mii de romani din tribune si de milioane din fata televizoarelor, echipa nationala a inceput fara inhibitii desi avea in fata campioana en-titre si un izvor nesecat de talente. Prima repriza ne-a apartinut in totalitate, dar nemtii au reusit sa intoarca rezultatul in repriza a doua.Germania a eliminat astfel Romania in semifinalele turneului final, dar tricolorii parasesc cu fruntea sus turneul final, dupa o serie de evolutii extraordinare, in care s-au luptat de la egal la egal cu adversari mai bine cotati.In cealalta semifinala se intalnesc Spania si Franta. Finala va avea loc duminica, de la ora 21:45, pe Dacia Arena din Udine.Vezi aici biletul zilei la pariuri de la cei mai buni tipsteri romaniC.S.