Puscas, fara voce dupa meciul cu Anglia: S-a descoperit o noua generatie!

Puscas spune ca emotiile au fost foarte mari, iar risipa de energie a fost enorma insa totul a meritat in final."Nu stiu de unde sa incep, am ramas fara voce... Prea multe emotii traite. Nu ma gandeam ca o sa marcam 4 goluri . Nu stiu ce sa va zic, s-a vazut tot la televizor... emotiile, tot... Jucatori... Cred ca s-a descoperit o noua generatie de feir.Cand am inceput sa marcam s-au descperit resursele. Eu, Ianis si toti cei din linia de mijloc am alergat atat de mult. Dar dupa ce am marcat am gasit resurse si niciunul nu mai voia sa fie schimbat", a spus Puscas la TVR.Nationala de tineret a Romaniei a obtinut o victorie fabuloasa la Campionatul European, reusind sa treaca de reprezentativa Angliei.4-2 a fost scorul intalnirii disputata la Cesena, golurile victoriei venind pe finalul meciului.In urma acestei victorii, Romania ajunge la 6 puncte dupa doua partide si este aproape calificata in semifinalele turneului final.Luni seara, Romania infrunta Franta in ultima partida din Grupa C.M.D.