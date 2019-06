Radoi acuza arbitrajul dupa eliminarea Romaniei de la Euro 2019: Baietilor le-a fost luata finala!

Ziare.

Tehnicianul a acuzat penaltiul primit de nemti in minutul 51, dupa un fault comis de Ianis Hagi . Romania conducea in acel moment cu 2-1 si Waldschmidt a restabilit egalitatea."Nu vreau sa luam din meritele Germaniei, sa-i felicitam, dar cred ca baietii meritau sa joace finala. Finala asta le-a fost luata mai mult. Din pacate asta a fost decizia lor, am inteles ca nu a fost foarte clar, ca nu a fost penalty, dar nu vreau sa umbreasca victoria nemtilor cu astfel de opinii", a spus Mirel Radoi, citat de DigiSport Nationala de tineret a Romaniei a parasit Campionatul European in faza semifinalelor, dupa o infrangere dramatica suferita in fata detinatoarei titlului, Germania.Nemtii s-au impus cu 4-2 dupa ce "tricolorii" au condus cu 2-1, golurile victoriei venind pe final de partida, cand jucatorii nostri au parut epuizati din punct de vedere fizic.Romania ramane cu cea mai buna performanta din istoria sa la un Campionat European de tineret, dar si cu o calificare meritata la Jocurile Olimpice de la Tokio, unde Radu si colegii sai promit sa faca un nou turneu mare.