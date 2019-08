Radoi dezvaluie ce salariu primeste la nationala de tineret a Romaniei

Ziare.

Intrebat daca este este adevarat ca primeste 5.000 de euro lunar, tehnicianul a declarat ca suma este chiar mai mica." (Castig - n.red.) mai putin de 5.000 de euro lunar!", a spus Radoi la Telekomsport.Fostul mijlocas a mai spus ca nu este normal ca selectionerul de la tineret sa aiba un salariu comparabil cu cel al celui de la seniori pentru ca nationala "mare" aduce mult mai multi bani."Noi, echipa de tineret, la o calificare la un Campionat European aducem 300 de mii de euro. Echipa mare daca se califica la euro aduce 9 milioane!"Comparativ, in scurta perioada in care a fost antrenor la FCSB , Radoi incasa 10 mii de euro lunar.Sub comanda sa, nationala de tineret s-a calificat la Euro 2019 si a ajuns pana in semifinale, obtinand biletele pentru Jocurile Olimpice de la Rio.M.D.