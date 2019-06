Radoi, dupa victoria de poveste a Romaniei: "Nici nu visam"

Ziare.

com

Radoi spune ca se bucura pentru tinerii sai elevi si le-a transmis un mesaj superb fanilor romani care au sustinut nationala mica in duelul contra Croatiei, de marti."Nici nu indrazneam sa ma gandesc la acest scor, nici nu visam! Ma bucur pentru baieti, pentru atmosfera. Cel mai important lucru este ca i-am facut fericiti pe romani!Ma bucur ca s-a creat aceasta emulatie cu nationala de tineret si ca suntem urmati de romani peste tot pe unde jucam. Cu anglia va fi un meci mult mai dificil. Cu tot respectul pentru Croati, dar Anglia are un ritm mult mai bun si va fi un meci greu. Acum ne bucuram de aceasta performanta, de aceasta victorie istorica si de maine ne vom gandi la jocul cu Anglia", a spus Radoi la TVR.Nationala de tineret a Romaniei a debutat cu o victorie categorica la Campionatul European de tineret din Italia.Jucatorii pregatiti de Mirel Radoi s-au impus cu un incredibil 4-1 in fata reprezentativei similare a Croatiei la capatul unui meci in care nu s-a pus problema invingatoarei.Romania incepe astfel perfect turneul final al Campionatului European si asteapta increzatoare partida de vineri seara, cu Anglia.M.D.