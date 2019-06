Radoi il ignora pe Becali: "Nu-mi raspunde"

Ziare.

Latifundiarul a marturisit ca este interesat de transferul unui international roman aflat sub comanda lui Radoi, Adrian Petre, si l-a sunat pe selectioner pentru a primi informatii despre jucator, numai ca Radoi l-a ignorat in mai multe randuri."Mi-au cerut 3 milioane de euro pe el (pe Adrian Petre - n.red.) . E mult 3 milioane... Nu il stiu, asta e problema. Sa il iau numai asa ca este selectat?L-am sunat pe Radoi ca sa imi spuna, ca Radoi ar putea sa imi spuna multe despre el, dar nu imi raspunde. I-am dat mesaj lui Radoi si i-am zis:. Nu vrea sa imi raspunda", a spus Becali citat de sport.ro Adrian Petre are 21 de ani si evolueaza pentru danezii de la Esbjerg fB.El este al doilea atacant al nationalei de tineret si, chiar daca a jucat doar cateva minute, a reusit sa inscrie un gol la Campionatul European din acest an.