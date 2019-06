Radoi, reactie geniala dupa victoria Romaniei de la Euro: "E a doua pagina de istorie, inca n-am terminat cartea"

Ziare.

Tehnicianul nostru se declara surprins de energia jucatorilor romani si recunoaste ca Florinel Coman, autor a doua goluri si omul care a scos penaltiul din care am deschis scorul, i-a dat o palma aratandu-i ca merita sa fie titular."Eu nu stiu de unde au avut baietii astia atata energie ca sa alerge atat de mult. Sunt un roman mandru! Ma bucur ca baietii au inteles ce sansa au. La 2-2, va zic sincer, nici eu nu mai credeam ca vom castiga. Am incercat atunci sa blocam zonele unde ei erau puternici, pentru ca nu mai puteam sa tinem jocul pe contre.Florinel Coman mi-a dat in seara asta o palma pe care eu o astept mereu. Eu asta astept de la fiecare jucator care intra pe teren. A intrat pe teren si a facut diferenta. Si-a castigat locul de titular. Datorita lui Florinel Coman am castigat azi. In momentul asta, Florinel chiar e adevaratul Mbappe.Avem avantajul de a juca ultimii si vom vedea exact ce se va intampla si de ce avem nevoie pentru a ne califica in semifinale. Cred ca momentul in care Ionut Radu a avut acea parada la 2-2 a fost decisiv. Ne-am dat seama ca trebuie sa suferim si mai mult daca vrem sa obtinem un rezultat bun", a spus Radoi, citat de Telekomsport El a incheiat cu o reactie geniala, anuntand ca nationala de tineret a scris, vineri seara, a doua pagina de istorie, dar ca inca nu a terminat cartea."E a doua pagina de istorie. Inca n-am terminat cartea aia pe care vrem s-o scriem impreuna!"Nationala de tineret a Romaniei a obtinut o victorie fabuloasa la Campionatul European, reusind sa treaca de reprezentativa Angliei.4-2 a fost scorul intalnirii disputata la Cesena, golurile victoriei venind pe finalul meciului.In urma acestei victorii, Romania ajunge la 6 puncte dupa doua partide si este aproape calificata in semifinalele turneului final.Luni seara, Romania infrunta Franta in ultima partida din Grupa C.M.D.