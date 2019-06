Radoi risca pentru calificarea in semifinalele Euro 2019: Iata ce echipa va folosi in meciul cu Franta

Ziare.

Radoi pregateste o formula de echipa in care isi vor face loc nu mai putin de sase jucatori care risca sa fie suspendati in cazul in care vor primi un cartonas galben.Cele mai noi informatii venite din cantonamentul Romaniei din Italia spun ca Radoi nu va efectua decat o modificare in echipa de start a "tricolorilor" mici fata de primele doua jocuri din grupe, una anuntata chiar de selectioner la conferinta de presa.Astfel, omul decisiv din meciul cu Anglia, Florinel Coman, il va inlocui pe Andrei Ivan.Iata cum va arata echipa Romaniei la partida cu Franta, de luni seara:Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Man, Hagi, Coman - PuscasDintre cei 11 titulari, nu mai putin de sase sunt in pericol de suspendare in cazul primirii unui cartonas galben, Alex Pascanu, Tudor Baluta, Alex Cicaldau, Dennis Man, Florinel Coman si George Puscas.Intalnirea Romania - Franta de la Campionatul European de tineret va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com incepand cu ora 22:00.M.D.