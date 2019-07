Reactia lui George Puscas dupa ce a fost inclus de UEFA in echipa ideala de la Campionatul European de tineret

Ziare.

com

Atacantul care a marcat 4 goluri la turneul desfasurat in Italia si San Marino spune ca si alti "tricolorilor" meritau sa fie inclusi in aceasta echipa."Este meritul echipei, am aratat ca am meritat sa fim intre cele mai bune patru formatii ale Europei la Under 21. Este o mandrie sa reprezint Romania si cred ca si alti colegi ai mei meritau sa fie inclusi in echipa turneului final", a declarat George Puscas pentru site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Alexander Nubel (Germania) - Lukas Klostermann (Germania), Jonathan Tah (Germania), Jesus Vallejo (Spania), Benjamin Henrichs (Germania) - Fabian Ruiz (Spania), Mahmoud Dahoud (Germania) - Dani Olmo (Spania), Luca Waldschmidt (Germania), Dani Ceballos (Spania) - George Puscas (Romania).Premiul pentru cel mai bun jucator al turneului a mers la ibericul Fabian Ruiz.Spania a castigat, duminica seara, editia din acest an a Campionatului European de tineret, dupa ce a invins-o in finala pe Germania, cu 2-1.Romania s-a oprit in semifinale, asigurandu-si, astfel, prezenta la Jocurile Olimpice de anul viitor.I.G.