Reactia lui Gica Hagi dupa eliminarea Romaniei de la EURO U21

Ziare.

com

La plecarea de la stadion, Gica Hagi a spus ca aceasta generatie a depasit deja cea din care a facut el parte si e convins ca fotbalul romanesc are un viitor frumos."V-am zis ca e o generatie de exceptie! Chiar daca suntem suparati pentru ca puteam castiga, dar asta este fotbalul. Ei au fost mai proaspeti in repriza a doua, au venit peste noi si au dominat. Pacat, dar felicitari din toata inima pentru ei, pentru toti. Ne-au scos in strada, ne dau sperante si au tot viitorul in fata. Speram sa-si faca o cariera in fata. Nu are rost sa vorbim de arbitraj. Din pacate, in repriza a doua puteam mai mult, dar trebuie sa-i felicitam. Nu uitati ca sunt baieti tineri si au nevoie de incredere. Aceasta generatie ne-a depasit pe noi. Noi n-am jucat niciodata o semifinala", a spus Gica Hagi la plecarea de la stadion.Echipa nationala a Romaniei a fost invinsa dramatic de Germania in semifinalele Campionatului European de tineret, scor 2-4. Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au revenit si au facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul final in minutul 90.Sustinuta de peste 10 mii de romani din tribune si de milioane din fata televizoarelor, echipa nationala a inceput fara inhibitii desi avea in fata campioana en-titre si un izvor nesecat de talente. Prima repriza ne-a apartinut in totalitate, dar nemtii au reusit sa intoarca rezultatul in repriza a doua.Germania a eliminat astfel Romania in semifinalele turneului final, dar tricolorii parasesc cu fruntea sus turneul final, dupa o serie de evolutii extraordinare, in care s-au luptat de la egal la egal cu adversari mai bine cotati.In cealalta semifinala se intalnesc Spania si Franta. Finala va avea loc duminica, de la ora 21:45, pe Dacia Arena din Udine.Cele mai bune case de pariuri online cu licenta din RomaniaC.S.