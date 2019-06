Reactia lui Mircea Lucescu dupa atacul fara precedent al lui Gica Hagi la adresa lui Razvan

Ziare.

com

Dupa ce Gica Hagi s-a aratat indignat de faptul ca Razvan Lucescu a spus ca din lotul Romaniei U21 doar 5-6 fotbalisti vor ajunge la nivel ridicat, Mircea Lucescu a adoptat un ton conciliant."Astea-s niste... Pesemne ca si Razvan avea dreptate. Ei sunt intr-un context favorabil, sunt apropiati unii de altii, au jucat impreuna si la juniori . Vor urma anii in care se vor detasa putin valoric. Sa nu uitam ca ei se confrunta cu jucatori de aceeasi varsta. Dar cand se vor confrunta cu jucatori de 32 de ani, jucatori de mare valoare internationala, vor face cu greu fata. Pot sa faca fata imediat, asa cum a spus si Razvan, 5-6 jucatori. Pe ceilalti ii asteapta acelasi lucru, dar poate putin mai tarziu.Pe Hagi il inteleg, pentru ca sunt copiii lui si spera ca toti sa joace cum si eu am sperat ca toti jucatorii de la Hunedoara, pe care i-am promovat, sa ajunga mari. Sau cei de la Dinamo . Au ajuns 10 la echipa nationala care a mers la Campionatul Mondial din 1990. Erau 10 de la Dinamo!", a declarat Mircea Lucescu pentru Telekom Sport.In urma cu doua zile, enervat de faptul ca Razvan Lucescu a spus ca din aceasta generatie doar 5-6 jucatori vor avea o cariera frumoasa, Gica Hagi s-a dezlantuit."L-am vazut pe Razvan spunand ca aceasta nu e o generatie, ca vor ramane 5-6 jucatori! Sa nu mai vorbeasca el! El n-a crescut nicio generatie, taica-su a facut-o! Am ramas masca! Acesti copii au facut o performanta incredibila si vorbim asa superficial fata de un grup!Generatiile se formeaza din 10 in 10 ani. Sa se duca sa invete, sa mearga la scoala de antrenori . Sa ia lectii de la taica-su, sa-l invete cum se construieste o generatie", a spus Gica Hagi la Digi Sport.C.S.