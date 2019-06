Reactia lui Mirel Radoi dupa calificarea Romaniei in semifinalele EURO U21

Ziare.

com

La interviul de dupa meci, Radoi a afirmat ca Romania a meritat sa castige grupa si sa se califice in semifinale de pe primul loc."Istoria continua si indiferent de adversar va trebui sa continuam povestea asta frumoasa! Am incercat sa odihnim cativa jucatori si suntem fericiti ca am terminat pe primul loc, asa cum ne-am propus inainte de aceasta partida. Apoi, fiind calificati, am cedat putin initiativa si ne-am retras. Cred ca am meritat acest punct si sa terminam pe primul loc.Este fabulos cum ne-au sustinut romanii. Oriunde ne-am duce si indiferent de rezultat, un stadion intreg ne va aplauda. Trebuie sa fie mandri de noi si le multumim", a spus Radoi la TVR 1.Amintim ca Romania s-a calificat in semifinalele EURO U21 dupa ce a terminat la egalitate, scor 0-0, cu Franta si a castigat Grupa C. Totodata, baietii antrenati de Mirel Radoi si-au asigurat si calificarea la Jocurile Olimpice din 2020.Remiza era rezultatul care ajuta ambele echipe sa se califice in semifinale, iar partida de la Cesena a fost una destul de linistita, fara evenimente majore.Dupa acest rezultat, Romania a castigat Grupa C si va merge in semifinale alaturi de Franta.In celalalt meci al serii din Grupa Romaniei, Anglia si Croatia au terminat la egalitate, scor 3-3.In semifinale, Romania va intalni Germania joi, de la ora 19:00, iar Franta se va duela cu Spania.C.S.