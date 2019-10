Reactia lui Mirel Radoi dupa victoria la scor obtinuta de nationala de tineret

Ziare.

"Era clar ca repriza a doua va fi la indemana noastra. Trebuia sa nu ne precipitam. Am banuit ca se vor retrage si am incercat sa avem o circulatie cat mai buna a balonului. E clar ca incercam sa construim o generatie si suntem pe drumul cel bun.In momentul in care jucatorii intra pe teren si respecta tricoul echipei nationale, va fi greu ca cineva sa ne bata", a spus Mirel Radoi la Pro X.Echipa nationala a Romaniei a obtinut inca o victorie in preliminariile pentru Campionatul European de tineret, scor 3-0, cu Irlanda de Nord.In celalalt meci din grupa Romaniei, Danemarca a invins Finlanda in deplasare cu 1-0.Dupa rezultatele de luni, clasamentul grupei 8 arata astfel: 1. Danemarca 9p, 2. Finlanda 7p, 3. Romania 6p, 4. Ucraina 3p, 5. Irlanda de Nord 2p, 6. Malta 1p.Finlanda si Irlanda de Nord au un meci in plus disputat fata de celelalte echipe.Nationala noastra va disputa urmatoarele meciuri pe 14 noiembrie, acasa cu Finlanda, si pe 19 noiembrie, in deplasarea din Irlanda de Nord.C.S.