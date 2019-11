Reactia lui Mirel Radoi dupa victoria superba cu Finlanda: Ce-a spus despre eroul serii

Ziare.

"Am avut ceva emotii inainte de meciul cu Finlanda si pot sa spun ca eram fericit si cu o victorie cu 1-0. A fost o partida interesanta, prima repriza a avut de toate... ne-am dorit sa marcam repede, dar am reusit sa primim gol. Dar apoi am revenit si am marcat goluri in prima repriza, ceea ce e un avantaj. Pe inceputul reprizei a doua am suferit oarecum, nu am stiut sa alternam momentele cu posesie si cele in care sa verticalizam pe atacant. E bine ca jucatorii au avut o reactie pozitiva dupa golul primit. A fost o reactie matura, pentru ca la varsta asta, un gol primit in minutul 3 te poate demoraliza. Insa jucatorii au avut o alta atitudine si au aratat ca pe langa valoarea lor au incercat sa isi depaseasca limitele. Au aratat calm si maturitate in joc", a spus selectionerul la postul Pro X.Radoi a mentionat ca e posibil ca antrenorul primei reprezentative, Cosmin Contra, sa se gandeasca in viitorul apropiat la convocarea lui Valentin Mihaila (Universitatea Craiova), autorul tuturor celor patru goluri ale nationalei de tineret in fata Finlandei."Lui Mihaila se pare ca ii prieste la Voluntari. Am vazut in ziar vorbindu-se de o suma de transfer pentru el... poate ca FC Voluntari se gandeste sa o plateasca pentru ca lui ii prieste stadionul. In momentul de fata e clar ca Mihaila e un jucator pe o panta ascendenta, care arata determinare si atitudine, pe langa realizarile pe care le are. Probabil ca in viitorul apropiat se va gandi si Cosmin Contra la el, dar eu cred ca acum cei care sunt in banda stanga la nationala mare, Coman si Mitrita, sunt la fel de buni si trebuie sa isi faca treaba bine incepand de maine seara", a afirmat Mirel Radoi.Selectionerul a explicat ca s-a gandit destul de mult inaintea partidei daca sa il titularizeze pe fundasul Andrei Ratiu, afectat in aceste zile de decesul bunicului sau."Am cantarit destul de mult daca sa-l introducem pe Ratiu. Ne-a fost frica sa nu cumva sa-l emotionam si mai tare, dar pana la urma am zis ca in timpul jocului va uita ce s-a intamplat. Suntem alaturi de el dupa ce si-a pierdut bunicul. A copilarit cu el si chiar i-am zis ca daca vrea poate sa plece din cantonament. Eu il inteleg perfect pentru ca si eu am avut doua pierderi in ultimele sase luni. E foarte greu, dar probabil ca in momentul de fata bunicul lui il vede de acolo de sus si e fericit", a mai spus antrenorul.Mirel Radoi se asteapta la o vreme ploioasa si in urmatoarea partida a Romaniei, in deplasare cu Irlanda de Nord."Datele problemei si vremea din repriza a doua de azi se va asemana cu meciul din Irlanda de Nord. Sa speram ca daca va fi ploaie, macar nu va fi acest vant care azi ne-a incomodat. Danemarca este contracandidata noastra, dar eu spun ca nici pe Ucraina nu o putem scoate din carti. Pentru ca de la meci la meci va castiga puncte. Da, acum suntem pe locul 2, e clar ca noi si danezii suntem favoriti, dar nu as vrea sa uitam de Ucraina", a precizat Radoi.Selectionata Romaniei a invins echipa Finlandei cu scorul de 4-1 (3-1), joi seara, pe Stadionul "Anghel Iordanescu" din Voluntari, in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021.Romania a urcat pentru moment pe primul loc in clasament, cu 9 puncte (4 jocuri), urmata de Danemarca, 9 puncte (3 j), Finlanda, 7 puncte (5 j), Ucraina, 3 puncte (3 j), Irlanda de Nord, 2 puncte (4 j), Malta, 1 punct (3 j).