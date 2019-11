Reactia lui Radoi dupa semiesecul din Irlanda de Nord: Ce spune despre plecarea lui Contra si posibilitatea de a-i lua locul

Ziare.

com

Selectionerul reprezentativei de tineret considera ca jucatorii sai au gresit deoarece au intrat in jocul adversarilor."Nu cred ca a fost un meci foarte reusit din partea noastra. Am intampinat ceva probleme si din cauza gazonului. Atitudinea a fost pozitiva, dar am intrat de foarte multe ori in jocul lor", a spus Radoi intr-o interventie la ProX."E clar ca trebuia sa continuam si in a doua repriza la fel ca-n prima. Din pacate, am intrat in jocul acesta al lor de lupta. As fi vrut ca nivel de joc sa aratam astfel. Pana la urma e un punct castigat daca ne uitam ca in ultimele minute am jucat in inferioritate numerica si puteam chiar sa pierdem", a completat acesta.Vezi si: Nationala de tineret a Romaniei se departeaza de primul loc: Cum arata clasamentul grupei din preliminariile pentru EURO 2021 Tehnicianul in varsta de 38 de ani a comentat si infrangerea dura a Romaniei in Spania, precum si plecarea lui Contra."Din punctul meu de vedere trebuia sa raman si la baraj. Eu as fi preferat sa ramana pana cel putin la acest baraj, pentru ca el si echipa au obtinut punctele care au permis calificarea la barajul din Liga Natiunilor. Nu e o tragedie ca ne-a invins Spania, pentru ca e una dintre cele mai bune nationale din lume la momentul actual", a precizat Radoi.Dat drept favorit sa-i ia locul lui Cosmin Contra pe banca nationalei mari, Radoi a refuzat sa comenteze pe marginea acestui subiect: "Nu cred ca e momentul sa discutam despre nationala mare pentru ca sunt multe lucruri de lamurit".Mirel Radoi pregateste nationala de tineret a Romaniei din luna august a anului 2018.