Reactii dure dupa infrangerea Angliei: Iata ce scrie presa britanica dupa meciul nebun cu Romania

Selectionerul Aidy Boothroyd este cel aratat cu degetul, acestuia reprosandu-i-se atat lotul ales pentru turneul final, cat si tactica.Iata reactiile din presa engleza:"Sperantele nationalei Angliei U21 de a ajunfe in semifinalele Campionatului European sunt ca si inexistente dupa ce au pierdut un meci spectaculos, cu sase goluri , in fata Romaniei, toate reusitele venind in ultimele 18 minute ale partidei." -"Anglia e ca si eliminata de la Campionatul European U21 dupa o infrangere dramatica, scor 4-2, cu Rmania. Toate golurile au fost marcate in mai putin de 20 de minute." -"Selectia lui Aidy Boothroyd a esuat cu Anglia U21 prabusindu-se la Euro 2019. Romania s-a impus cu 4-2 la Cesena, "Young Lions" suferind a doua infrangere consecutiva, dupa cea cu Italia. Toate cele sase goluri au fost marcate in finalul partidei." -"Ce esec! Uneori Anglia merita simpatia noastra atunci cand e eliminata de la un turneu, dar nu aici. Nu acum." -Nationala de tineret a Romaniei a obtinut o victorie fabuloasa la Campionatul European, reusind sa treaca de reprezentativa Angliei.4-2 a fost scorul intalnirii disputata la Cesena, golurile victoriei venind pe finalul meciului.In urma acestei victorii, Romania ajunge la 6 puncte dupa doua partide si este aproape calificata in semifinalele turneului final.Luni seara, Romania infrunta Franta in ultima partida din Grupa C.M.D.