Record stabilit de George Puscas pentru nationala de tineret a Romaniei

Ziare.

com

Potrivit unui anunt Federatiei Romane de Fotbal, varful lui Palermo este golgheterul all-time al "tineretului".Puscas a inscris 9 goluri in campania de calificare la Euro 2019 si la turneul final, plus alte sapte pana la debutul preliminariilorm ajungand la cota 16.Astfel, el este cel mai bun marcator din istoria echipei nationale de tineret.Puscas are sansa de a-si imbunatati performanta luni seara, atunci cand Romania U21 infrunta Franta in grupele Campionatului European.Atacantul este anuntat titular in echipa lui Mirel Radoi , care are sansa de a obtine calificarea in semifinale daca nu pierde.Meciul incepe la ora 22:00 si va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.