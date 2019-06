Romania, aproape calificata in semifinalele Campionatului European U21: Situatia la zi din Grupa C

Ziare.

"Tricolorii" mici au invins, vineri, Anglia cu scorul de 4-2 si au profitat apoi de infrangerea Croatiei din partida cu Franta, 0-1, pentru a se mentine in fruntea grupei de la turneul final.Cu doua victorii din doua meciuri , la fel ca si reprezentativa "cocosului galic", dar cu un golaveraj superior, Romania este liderul Grupei C de la turneul final, dupa cum urmeaza:1. ROMANIA 6 puncte (8-3 golaveraj)2. Franta 6 puncte (3-1)3. Anglia 0 puncte (3-5)4. Croatia 0 puncte (1-5)In ultima etapa din faza grupelor, luni seara, Romania infrunta Franta in duelul pentru stabilirea semfinalistei, iar Anglia si Croatia se dueleaza pentru palmares.Primele clasate din cele trei grupe ale Campionatului European se califica in semifinale, iar lor li se va alatura cea mai buna echipa de pe locul 2.In momentul de fata, ocupantele locurilor secunde din celelalte grupe au cate 3 puncte, ceea ce inseamna ca Romaniei si Frantei le este suficienta o remiza, luni, pentru a merge ambele in semifinale.Calificarea in penultimul act al turneului final din Italia asigura si calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio.M.D.