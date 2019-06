Romania, eliminata dramatic de Germania in semifinalele EURO U21

Ziare.

Tricolorii au fost condusi cu 1-0, au revenit si au facut 2-1, dar au primit golurile eliminarii de la turneul final in minutul 90.Sustinuta de peste 10 mii de romani din tribune si de milioane din fata televizoarelor, echipa nationala a inceput fara inhibitii desi avea in fata campioana en-titre si un izvor nesecat de talente. Prima repriza ne-a apartinut in totalitate, dar nemtii au reusit sa intoarca rezultatul in repriza a doua.Baietii nostri au aratat ca stiu sa paseze si le-au ascuns mingea nemtilor, avand o posesie covarsitoare, de peste 60% in prima repriza.Tricolorii au stat in jumatatea adversa, au pasat mult, insa scorul a fost deschis contrar cursului jocului de catre nemti. In minutul 21, Germania ne-a prins pe contraatac, Manea nu a reusit sa faulteze, iar Amiri a punctat cu un sut pe jos din marginea careului.Golul primit nu i-a demoralizat pe tricolori, ci dimpotriva. A adus si mai multa determinare si inspiratie in atac, iar egalarea a venit practic imediat.In minutul 24, Ianis Hagi a insistat excelent in careul advers si a obtinut o lovitura de la 11 metri, pe care Puscas a transformat-o cu un sut puternic, dupa o decizie VAR.Egalarea rapida ne-a dat si mai mult curaj, in timp ce nemtii nu-si reveneau din pumni. Baluta a fost la un pas de un euro-gol in minutul 30 cu un sut puternic din afara careului, pentru ca Puscas sa rateze de putin golul de 2-1.Varful lui Palermo s-a revansat insa in minutul 44, cand a marcat al doilea gol din acest meci dupa o actiune de mare clasa, pe care a finalizat-o excelent cu o lovitura de cap.La pauza se putea intra cu 3-1, dupa ce acelasi Puscas a reluat extraordinar cu capul in prelungiri, numai ca de aceasta data portarul nemtilor a intervenit fenomenal si a salvat un gol ca si facut.Repriza a doua a avut insa din pacate o desfasurare complet diferita. Nemtii au inceput in atac, au pus rapid stapanire pe joc, iar egalarea a venit in minutul 51. Ianis Hagi a comis un fault in suprafata de pedeapsa, iar Waldschmidt a egalat.Echipa noastra nu a mai fost capabila sa dea o replica ofensiva, in timp ce germanii ratau ocazie dupa ocazie la poarta noastra.Norocul ne-a parasit insa in minutul 90, cand Waldschmidt a sutat printre picioarele lui Pascanu si a facut 3-2 pentru Germania.La faza urmatoare, acelasi Pascanu a vazut cartonasul rosu pentru un fault, iar din lovitura libera rezultata Amiri a punctat.Germania a eliminat astfel Romania in semifinalele turneului final, dar tricolorii parasesc cu fruntea sus turneul final, dupa o serie de evolutii extraordinare, in care s-au luptat de la egal la egal cu adversari mai bine cotati.In cealalta semifinala se intalnesc Spania si Franta. Finala va avea loc duminica, de la ora 21:45, pe Dacia Arena din Udine.90 - 5 minute suplimentare!89 - Schimbare Germania: Maier intra in locul lui Eggestein.88 - Nemtii au o lovitura libera periculoasa din marginea careului. Pascanu vede cartonasul galben.87 - Schimbare Romania: Petre intra in locul lui Puscas.86 - Ce ocazie!!! Nedelcearu sare pe sub minge, Nmecha ramane singur cu portarul, dar trimite direct in peluza dintr-o pozitie ideala!!!85 - Puscas poate profita de o faza in atac, dar portarul Nubel ajunge la minge inaintea lui si irosim o sansa buna.83 - Ce ocazie!!! Radu respinge in fata pana la Waldschmidt, dar acesta trimite pe langa cu toata poarta goala!!!82 - Dahoud suteaza din marginea careului peste poarta noastra.78 - Schimbare Germania: Nmecha intra in locul lui Neuhaus.74 - Ianis Hagi incearca un sut din afara careului, insa trimite mult peste poarta.71 - Ce ocazie!!! Germania e aproape de gol, dar sutul plasat al lui Waldschmidt se duce putin pe langa poarta!69 - Schimbare Romania: Ciobanu intra in locul lui Cicaldau.66 - Nemtii sunt din nou in atac, dar sutul lui Neuhaus din marginea careului se duce putin pe langa poarta.61 - Atac periculos al nemtilor, dar Man il blocheaza pe Waldschmidt in momentul sutului.58 - Corner pentru nemti, Nedelcearu se apara insa bine si respinge.57 - Germania domina copios in repriza a doua, se joaca doar in jumatatea noastra.55 - Schimbare Romania: Coman intra in locul lui Ivan.53 - Ce ocazie!!! Nemtii ajung periculos in careul nostru, dar Radu intervine salvator in fata lui Waldschmidt! Portarul nostru se resimte si primeste ingrijiri medicale!50 - Penalti pentru Germania! Ianis Hagi isi trage un adversar de tricou si arbitrul acorda penalti! El vede si cartonasul galben.48 - Nedelcearu trimite inalt cu capul, mingea ajunge in bratele portarului.47 - Cartonas galben pentru Tah.45-4 - Ce ocazie!!! Stefan centreaza excelent din stanga, Puscas reia foarte bine, dar portarul nemtilor scoate miraculos de langa bara!!! Cat de aproape am fost de gol!!!45+2 - Cicaldau suteaza de la 25 de metri, dar mingea se duce peste poarta.45 - 6 minute de prelungire pentru prima repriza!45 - Radu prinde fara emotii un stu trimis de Amiri din marginea careului.43 - Acuratetea paselor este de 83% pana in acest moment pentru echipa noastra.39 - Ianis Hagi bate bine o lovitura de la colt, insa mingea e respinsa din fata lui Pascanu.36 - Andrei Ivan vede cartonasul galben.34 - Baluta pierde din nou o minge la centrul terenului, ca la gol, dar Cicaldau intervine salvator intr-un moment in care nemtii puteau inscrie din nou.34 - Posesia este de 64% pentru echipa noastra pana in momentul de fata!33 - Stefan patrunde in forta in banda stanga, centreaza puternic, dar portarul nemtilor retine in doi timpi!30 - Ce ocazie!!! Baluta trimite un sut bomba de la 30 de metri, mingea e respinsa in fata pana la Puscas, insa acesta trimite din unghi in portar!!!29 - Romania ramane in atac, Ianis primeste bine in careu, dar centrarea lui e blocata!24 - Ce ocazie!!! Dintr-un ricoseu mingea ajunge in careu la Puscas, care suteaza pe jos in bara! Baietii nostri cer penalti dupa o intrare dura asupra lui Ianis, asteptam decizia VAR!21 - Man recupereaza la marginea careului, insa este blocat in momentul sutului!19 - Prima ocazie de gol! Oztunali trage cu piciorul stang pe jos la coltul stang, Radu retine cu ceva emotii!14 - Posesia pana acum este de 59% pentru echipa noastra!13 - Lovitura libera buna pentru echipa noastra, 30 de metri lateral stanga. Ianis Hagi executa, mingea e respinsa de nemti fara probleme.12 - Ianis Hagi executa o lovitura de la colt, mingea reluata de Ivan cu capul, dar ajunge doar in blocaj si e degajata!8 - Actiune buna de atac a nemtilor, Baluta blocheaza din fata portii un sut foarte periculos trimis din 12 metri!6 - Manea centreaza din partea dreapta spre Cicaldau, portarul nemtilor iese si retine cu siguranta.5 - Avem posesia in primele 5 minute. Dominam si pe teren, dar si in tribune.4 - Baluta vrea din nou sa verticalizeze, dar pasa spre Ivan e imprecisa si iese in aut.2 - Baluta incearca o minge in adancime spre Puscas, defensiva nemtilor respinge de la 30 de metri.18:56 - Sunt peste 15 mii de romani in tribune. 15 mii de romani vibreaza pe imnul national! Imagini impresionante la Bologna.18:56 - Cele doua echipe au intrat pe teren. Se intoneaza cele doua imnuri.1. Radu (c) - 6. Manea, 5. Nedelcearu, 4. Pascanu, 3. Stefan - 21. Baluta, 17. Cicaldau - 8. Man, 10. Hagi, 19. Ivan - 9. Puscas.Rezerve: 12. Cabuz, 23. Vlad - 2. Boboc, 7. Coman, 11. Petre, 13. Grigore, 14. Dragomir, 15. Ghita, 16. Nedelcu, 18. Rus, 20. Ciobanu, 22. Olaru1. Nubel - 3. Klostermann, 4. Tah (c), 5. Baumgartl, 14. Mittelstadt - 6. M. Eggestein - 19. Neuhaus, 8. Dahoud, 7. Oztunali - 10. Waldschmidt, 18. Amiri.Rezerve: 12. Muller, 23. Schubert - 9. L. Nmecha, 11. Richter, 13. J. Eggestein, 15. Anton, 16. Serdar, 17. Uduokhai, 20. Koch, 21. Maier, 22. LowenRomania a ajuns in semifinale dupa ce a castigat o grupa din care mai faceau parte Franta, Anglia si Croatia.In schimb, Germania a castigat o grupa ce le-a mai avut pe Austria, Danemarca si Serbia.Germania este campioana en-titre si e considerata favorita la castigarea EURO U21.Partida este televizata de TVR 1.La casele de pariuri, nemtii au cota 1.59 pentru a invinge, egalul are cota 4.60, iar victoria tricolorilor este 6.40.