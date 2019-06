Romania invinge Anglia dupa un meci de poveste

Ziare.

A fost o partida in care "tricolorii" mici su suferit si au reusit sa invinga cu doua goluri inscrise pe final.Duelul de la Cesena a inceput excelent pentru formatia lui Radoi, Ivan si Man ratand doua ocazii incredibile in primul sfert de ora.Anglia, cea care ne speria cu fizicul jucatorilor sai si cu ritmul infernal de joc, a fost foarte timida in exprimare in prima parte, avand avantaj numai la capitolul posesie.Partea secunda a inceput cu un forcing al adversarilor, romanii fiind masati in propria treime de teren si degajand de multe ori in disperare de cauza.Lucrurile s-au schimbat in minutul 75, atunci cand Florinel Coman a inventat un dribling prin care a scos o lovitura de la 11 metri, iar Puscas a reusit sa transforme penaltiul fixandu-l pe portar pe linia portii.Englezii au egalat rapid, dupa numai 3 minute, Gray reusind sa puncteze cu un sut excelent plasat, Radu reusind sa stearga putin balonul, fara sa il poata devia in afara terenului.Am reusit sa inscriem pentru 2-1 prin Ianis Hagi , cel care a profitat de o gafa a unui englez, a driblat scurt si a marcat cu un sut pe coltul scurt.Nebunia a continuat si dupa un minut Anglia ne-a egalat inca o data pe fondul unei lipse de concentrare a jucatorilor din defensiva.Finalul de meci i-a apartinut lui Coman, care a marcat de doua ori. Mai intai, in minutul 89, a tras de la distanta, iar portarul Henderson a scapat mingea in plasa, pentru ca apoi, in minutul 93, sa trimita in poarta cu un vole superb.A fost o partida in care portarul Andrei Radu a avut o serie de interventii fabuloase, iar Pascanu a fost pe alocuri imperial in defensiva. Nu trebuie sa il uitam nici pe Stefan, cel care a salvat un gol ca si facut respingand de pe linia portii.Romania se impune in fata Angliei si, cu 6 puncte dupa doua etape, este ca si calificata in semifinalele Campionatului European de tineret.Min.90+4 FINAL DE MECI! Romania castiga cu Anglia!Min.90+3Min.90+1 BARA ANGLIA! Abraham este aproape de gol!Min.90 Inca o interventie superba a lui Radu!Min.89Min.88 Schimbare Romania: Nedelcu intra in locul lui Hagi.Min.87Min.85Min.84 Ce interventie are Radu! Scoate de la vinclu!Min.82 Ne aparam cu toata echipa si degajam in disperare de cauza.Min.79Min.77 Galben pentru Puscas, care si-a scos tricoul dupa gol.Min.76Min.75Min.75 Radoi il trimite in teren pe Vlad Dragomir.Min.72 Sunt tot mai periculoase atacurile englezilor.Min.71 Hagi este tot mai frustrat pentru ca face pressing de unul singur.Min.68 Nu mai contam deloc in ofensiva si gresim multe pase.Min.66 Pascanu reia slab cu capul si Henderson retine.Min.63 Schimbare Romania: Coman intra in locul lui Ivan.Min.60 CE OCAZIE! Scapam cu mult noroc de gol prin interventiile lui Radu si Pascanu.Min.60 Radu scoate excelent sutul lui Foden!Min.57 Sessegnon, accidentat dupa 10 minute, este inlocuit cu vedeta Angliei, Foden.Min.55 Puscas se lupta bine pentru balon, centreaza pentru Man, insa acesta reia peste transversala!Min.49 Ianis Hagi trage din unghi, Henderson scoate in corner!Min.48 CE OCAZIE! Englezii ne fac sah-mat la un corner, insa Stefan scoate cu capul de pe linia portii!Min.47 Cartonas galben pentru Baluta.Min.46 Incepe repriza secunda.Selectionerul Angliei il trimite in teren pe Sessegnon._______________Min.45+1 Finalul primei reprize.Min.45 Radu respinge in fata sutul lui Mount, iar Pascanu trimite in corner!Min.38 Nedelcearu si-a dat jos masca de protectie si solicita ingrijiri medicale. Avem pauza de hidratare.Min.32 GOL ANULAT ROMANIA! Man inscrie, insa reusita este anulata pentru un offside clar la Puscas.Min.31 Pascanu blocheaza excelent sutul lui Maddison! Scapam dintr-o faza extrem de grea!Min.23 Atac bun al englezilor, insa Manea il blocheaza excelent pe Maddison in marginea careului.Min.14 CE OCAZIE! Contra buna a Romaniei, Puscas cade in careul advers, mingea ajunge la Man, dar acesta suteaza in bratele lui Henderson!Min.10 Maddison trimite foarte bine din lovitura libera, la o palma de vinclu!Min.7 CE OCAZIE! Ivan scapa de jocul la offside, ramane singur cu portarul, dar trimite incredibil pe langa poarta din 8 metri!Min.6 Contra taioasa a Romaniei, cu Ivan care suteaza in portar!Min.4 Ianis incearca un sut de la distanta, iar portarul Henderson respinge greu si ciudat, cu piciorul!Min.1 Incepe partida!19:26 - Atmosfera superba la Cesena, tot stadionul cantand imnul Romaniei. Din pacate, la imnul englezilor s-au auzit destul de multe huiduieli.Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Fl. Stefan - T. Baluta, Cicaldau - Man, I. Hagi, Ivan- PuscasRezerve: Cabuz, Vlad - Boboc, Coman, Petre Grigore, Dragomir, Ghita, Nedelcu, Rus, Ciobanu, OlaruSelectioner: Mirel Radoi Henderson - Dasilva, Clarke-Salter, Kenny, Tomori - Dowell, Barnes, Gray - Mount, Calvert-Lewin, Maddison.Rezerve: Gunn, Woodman, Wan-Bissaka, Solanke, Foden, Sessegnon, Kelly, Konsa, Gibbs-White, Nelson, AbrahamSelectioner: Aidy BoothroydINFO: In prima etapa, Romania a trecut cu 4-1 de Croatia, iar Anglia a pierdut dramatic, 1-2, derbiul cu Franta.