Romania U21 a facut spectacol in preliminariile pentru Campionatul European

Baietii pregatiti de Mirel Radoi au invins Finlanda la Voluntari, scor 4-1.Eroul acestei partide a fost olteanul Valentin Mihaila, care a marcat toate cele patru goluri ale tricolorilor.Finlandezii au deschis scorul inca din minutul 4, dar Mihaila a marcat de trei ori pana la pauza, in minutele 9, 16 si 45+5. Apoi, in minutul 79, el a mai punctat o data.In urma acestui rezultat, Romania urca pe locul 2 in grupa, cu 9 puncte, la egalitate cu Danemarca, echipa ce are un meci mai putin disputat.Saptamana viitoare, marti de la ora 19:30, Romania va disputa urmatorul meci din preliminarii pe terenul Irlandei de Nord.90 - 2 minute suplimentare.83 - Schimbare Romania: Ciobotariu intra in locul lui Pascanu.81 - Ciobanu bate bine o lovitura libera, dar portarul nordicilor respinge in fata.76 - Ce ocazie! Mihaila scapa singur spre poarta, dar sutul sau e aparat de portarul advers!70 - Oksanen vede cartonasul galben.70 - Momente mai bune de joc pentru finlandezi, care au posesia in aceste minute.64 - Schimbari Romania: Adi Petre, Olaru si Merloi intra in locul lui Man, Ganea si Morutan.57 - La Voluntari a inceput sa ploua torential, iar echipa noastra continua sa domine categoric.50 - Man trage puternic din marginea careului, mingea se duce pe langa poarta.41 - Mihaila inscrie din nou, dar reusita este anulata eronat pentru o presupusa pozitie de ofsaid.33 - Schimbare Romania: Ricardo Grigore intra in locul lui Boboc, accidentat.31 - Soisalo patrunde in careul nostru in banda stanga, dar trage din unghi peste poarta.28 - Momente mai confuze de joc, ambele echipe gresesc mult la centru. Nu sunt faze de poarta.21 - Echipa noastra a pus stapanire pe joc, controlam mingea la centrul terenului.13 - Man e aproape sa recupereze la marginea careului advers, dar nu reuseste sa se duca spre poarta.1. Vlad - 18. Ratiu, 4. Pascanu-cpt, 15. Chindris, 2. Boboc - 20. Ciobanu, 14. Oaida, 10. Morutan - 8. Man, 9. Ganea, 7. Mihaila. Selectioner: Mirel RadoiRezerve: 12. Aioani - 5. Itu, 6. Grigore, 11. Petre, 13. Ciobotariu, 16. Merloi, 17. Olaru, 19. Vladoiu, 22. Moldoveanu1. Jaaskelainen - 2. Halme, 4. Pikkarainen, 3. Sundman - 14. Virtanen, 16. Lingman, 6. Kairinen, 11. Valakari, 18. Assehnoun - 7. Soisalo, 9. Kaliman. Selectioner: Juha MalinenRezerve: 12. Keto, 5. Hyvarinen, 8. Oksanen, 10. Ylatupa, 13. Vertainen, 15. Hakkinen, 17. Mainepaa, 19. Banza, 20. Kouassivi-BenissanInaintea acestui meci, Romania ocupa locul 3 in clasament, cu 6 puncte, in timp ce Finlanda este pe 2, cu 7 puncte. Nordicii au un meci mai mult disputat.Meciul este televizat de Pro TV.Romania va disputa urmatorul meci din preliminarii pe 19 noiembrie, in deplasare in Irlanda de Nord.